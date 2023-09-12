Утром 12 сентября пассажирский лайнер «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку на поле в Убинском районе Новосибирской области. Борт, направлявшийся из Сочи в Омск, не смог сесть в аэропорту назначения, подал сигнал тревоги и направился в сторону Новосибирска, но до Толмачево не дотянул и приземлился в поле. Сообщается, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

В районе 10 часов утра 12 сентября Airbus A320 компании «Уральские авиалинии», летевший из Сочи в Омск, не выполнил посадку в аэропорту назначения и подал сигнал тревоги. Самолет снова набрал высоту и двинулся в сторону новосибирского аэропорта Толмачево. По информации ТАСС, решение о смене аэропорта было принято экипажем самолета по техническим причинам.

Через некоторое время появилась информация о том, что борт экстренно приземлился на грунт неподалеку от населенного пункта Каменка в Убинском районе Новосибирской области. Экипаж смог посадить воздушное судно на пшеничное поле. По данным регионального управления МЧС и местных властей, никто из находившихся на борту — а это 161 пассажир, в числе которых 23 ребенка, и 6 членов экипажа — серьезно не пострадал. Одному из них, по данным новосибирского минздрава, оказали помощь прямо у самолета в связи с повышением артериального давления. Возгорания или серьезных разрушений фюзеляжа не произошло, пассажиры эвакуировались из воздушного судна самостоятельно.

На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб, представители муниципальных властей и замгубернатора Новосибирской области. Для пассажиров рейса организован пункт временного размещения с горячим питанием в местном доме культуры, там дежурят 25 медиков, которые оказали медпомощь двум пассажирам — у одного случился приступ астмы, у другого поднялось артериальное давление. Еще двоих осмотренных врачами участников авиаинцидента с диагностированными ушибами отправили в местную ЦРБ на рентген. На месте также работают психологи. Сообщается, что пассажиров злополучного рейса начинают отправлять в Омск автомобильным транспортом.

На место ЧП выехал Западно-Сибирский транспортный прокурор, надзорное ведомство объявило о проведении проверки обстоятельств произошедшего. Прокуратура организовала выездной прием пассажиров рейса в селе Убинское, где размещен пункт временного размещения, упомянутый ранее. Восточное межрегиональное управление Следственного комитета на транспорте возбудило по факту происшествия уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

По предварительным данным, у самолета возникли проблемы с гидравлической системой. Экипаж, опасаясь отказа тормозов, решил вести судно в новосибирский аэропорт, где более длинная взлетно-посадочная полоса могла позволить самолету затормозить «своим ходом», но за 180 км от Толмачево был вынужден совершить экстренную посадку. Сообщается, что данный Airbus A320 совершил первый полет в 2004 году, а в России использовался с 2013-го. Сертификат летной годности воздушного судна истечет в 2024 году.