Новосибирское управление антимонопольной службы проведет проверку мелкооптового рынка топлива в регионе и выяснит, насколько экономически обоснованы отпускные цены на горючее для потребителей. Ранее сибирские перевозчики обратились к президенту РФ с просьбой разобраться в ситуации с ростом цен на топливо в регионе. Информация появилась в ТГ-канале Новосибирского УФАС России.

Сообщается, что поручение о проверке направил центральный аппарат ведомства по итогам Штаба ФАС России по мониторингу ситуации на рынке нефтепродуктов. Новосибирское управление антимонопольного ведомства проверит то, насколько обоснована стоимость мелкооптовой продажи топлива с нефтебаз и прочие составляющие, формирующие конечную цену на горючее для потребителя.

В конце прошлой недели руководитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Вячеслав Трунаев отправил президенту РФ Владимиру Путину обращение в связи с ростом стоимости дизельного топлива. В нем господин Трунаев отметил, что стоимость дизельного топлива в России быстро растет, как на оптовом, так и на розничном рынке. При этом некоторые условия продажи топлива вызывают недоумение: например, при увеличении объема закупки уменьшается скидка на единицу горючего. Рост цен, по словам руководителя СААП, вызывает у грузоперевозчиков серьезное беспокойство — стоимость перевозки товара напрямую влияет на его конечную цену, а при дальнейшем удорожании топлива и, как следствие, повышении тарифов на перевозки по цепочке подорожают практически все товары.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в ближайшее время на профилактику остановятся несколько НПЗ, а значит, поставки топлива на рынок еще более сократятся, что может привести к дефициту горючего — об опасности такого сценария недавно заявлял глава Минсельхоза РФ. Вячеслав Трунаев от имени грузоперевозчиков Сибири просит президента России не допустить дефицита топлива и коллапса экономики, который он может спровоцировать.

Новосибирские антимонопольщики обещают проанализировать цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю, и, в случае выявления нарушений — принять соответствующие меры реагирования.

В одном из предыдущих материалов мы рассказывали, что цены на автомобильное топливо в Новосибирской области растут уже более 4 месяцев подряд.