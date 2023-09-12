Схемы и уловки, с помощью которых мошенники могут попытаться обмануть человека, дабы завладеть его деньгами, довольно разнообразны. Вам могут позвонить из «службы безопасности банка» и пытаться выведать код безопасности карты, мошенник может представиться сотрудником силовых служб и «предупредить» о необходимости перевести свои средства на какой-нибудь «безопасный счет». Сбер сообщает о еще одном направлении, по которому мошенники стали пытаться «обрабатывать» своих жертв.

Все мошеннические схемы строятся на попытках мошенников добиться максимального доверия своей жертвы, они могут действовать от имени руководителей и представителей власти, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Мошеннические схемы примерно одинаковые: по сути, они нацелены на то, чтобы добиться такого уровня доверия в разговоре между жертвой и звонящим мошенником, чтобы было максимальное доверие к той информации, которую он передает. От имени руководителей либо от имени представителей власти, какую-то политическую повестку, предвыборную», — прокомментировал он вопрос о новых мошеннических схемах.

Сбербанк в конце августа также сообщал, что мошенники начали использовать в своих преступных целях важность для россиян семейных ценностей и придумали схему обмана, позволяющую похитить средства сразу у нескольких людей, объединенных родственными связями.