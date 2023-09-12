Прокурор Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя Госстройнадзора региона. Мужчину обвиняют в получении взятки в значительном размере. Информацию об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Омской области.

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый, возглавляя надзорное ведомство в сфере строительства, получил взятку от директора одной из строительных фирм в виде 5 кубометров бетона, что в денежном эквиваленте составляет порядка 30 тысяч рублей. В обмен экс-руководитель Госстройнадзора Омской области должен был беспрепятственно принять работы по постройке жилого многоквартирного дома без благоустройства прилегающей к нему территории, выдать заключение о том, что здание соответствует проекту и «закрыть глаза» на допущенные в ходе строительства нарушения, не привлекая застройщика к ответственности.

Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки региональным УФСБ, обвиняемому инкриминируют ч. 3 ст. 290 УК РФ. Свою вину он не признал, уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Омска для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что в Омске осудили мошенников, обманом выманивших у местных пожилых людей более 2,5 миллионов рублей.