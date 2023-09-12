Церемония инаугурации Андрея Травникова, одержавшего победу на выборах губернатора Новосибирской области, запланирована на пятницу, 15 сентября. Информацию об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Андрей Травников, набравший 75,72% голосов в ходе трехдневного голосования, будет возглавлять Новосибирскую область до 2028 года.

Остальные кандидаты, участвовавших в выборах, набрали на троих 22% голосов. За Романа Яковлева (КПРФ) проголосовало 10,72% избирателей, симпатию Евгению Лебедеву (ЛДПР) выразили 7,14% пришедших на избирательные участки, а за Владислава Плотникова (СРЗП) отдали свои голоса 4,34% проголосовавших.

Напомним, в ходе прошедших выборов глав регионов, в СФО были переизбраны действующие губернаторы или врио, назначенные президентом РФ. В Алтайском крае на второй срок пошел Виктор Томенко, во главе Омской области ближайшие 5 лет будет стоять Виталий Хоценко, Сергей Цивилев продолжит руководить Кузбассом, в Красноярском крае победу на выборах одержал Михаил Котюков, а в кресле главы Хакасии до 2028 года останется Валентин Коновалов.