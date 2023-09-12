Инаугурация Андрея Травникова должна пройти до конца недели

Павел Ганьшин
 
Травников
Фото Михаила Перикова

Церемония инаугурации Андрея Травникова, одержавшего победу на выборах губернатора Новосибирской области, запланирована на пятницу, 15 сентября. Информацию об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Андрей Травников, набравший 75,72% голосов в ходе трехдневного голосования, будет возглавлять Новосибирскую область до 2028 года.

Остальные кандидаты, участвовавших в выборах, набрали на троих 22% голосов. За Романа Яковлева (КПРФ) проголосовало 10,72% избирателей, симпатию Евгению Лебедеву (ЛДПР) выразили 7,14% пришедших на избирательные участки, а за Владислава Плотникова (СРЗП) отдали свои голоса 4,34% проголосовавших.

Напомним, в ходе прошедших выборов глав регионов, в СФО были переизбраны действующие губернаторы или врио, назначенные президентом РФ. В Алтайском крае на второй срок пошел Виктор Томенко, во главе Омской области ближайшие 5 лет будет стоять Виталий Хоценко, Сергей Цивилев продолжит руководить Кузбассом, в Красноярском крае победу на выборах одержал Михаил Котюков, а в кресле главы Хакасии до 2028 года останется Валентин Коновалов.

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