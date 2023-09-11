Экс-сотрудник томского ТУАД отправится в колонию за взяточничество

Ленинский районный суд города Томска вынес обвинительный приговор в отношении бывшего сотрудника областного государственного казенного учреждения «Томское управление автомобильных дорог Томской области», признав 47-летнего мужчину виновным во взяточничестве в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Судом установлено, что с мая по декабрь 2019 года подсудимый, занимая в учреждении руководящую должность, оказывал коммерческой организации содействие в заключении государственного контракта и приемке выполненных по нему работ, за что получил от организации денежные средства в размере 500 тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в двукратном размере взятки – 1 млн рублей, с лишением на 4 года права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в государственных и муниципальных учреждениях.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что бывший директор Кузбасского филиала «Сибуправтодора» получил срок в колонии взамен условного.