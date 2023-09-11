В многофункциональном ледовом комплексе «Сибирь-Арена» в Новосибирске открылся ресторан Дениса Иванова с панорамным видом на ледовую чашу. Заведение будет работать во время матчей и концертов.

В открывшейся недавно в Новосибирске «Сибирь-Арене» начал работать ресторан Дениса Иванова. Чтобы смотреть хоккейные матчи и концерты из ресторана, расположенного на третьем этаже ледовой арены в окружении VIP-лож, необходимо приобрести билет на сайте «Сибирь–Арена» в разделе «ресторан».

Само помещение нового заведения состоит из двух зон. Первая представляет собой столики на открытой галерее, откуда открывается вид на арену. Вторая – внутри за панорамными стеклами, которые скрадывают звуки, наполняющие арену во время матча: свист, скандирование речевок, крики и аплодисменты. Здесь есть столы у окон с высокими барными стульями, позволяющими следить за игрой, не вставая с места, и обычные круглые столы с мягкими креслами, с которых можно наблюдать матч на огромных экранах. Заведение рассчитано на 110 посадочных мест. В настоящее время оно работает в формате шведского стола. Однако не исключено, что со временем от этой подачи откажутся в пользу персональных заказов.

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Как рассказал «Континенту Сибирь» Денис Иванов, проект будет дорабатываться и совершенствоваться по мере работы заведения. «У нас, конечно, есть собственное видение, какой должна быть кухня заведения в спортивном комплексе, так как есть опыт работы на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и на других спортивных мероприятиях. Но, возможно, в Новосибирске из-за другой специфики, климата запрос по кухне будет иным. Будем формировать, исходя из предпочтений гостей. Так как хоккей – это холодный вид спорта, возможно, большим спросом будут пользоваться горячие блюда, такие как пельмени и супы», – рассказал ресторатор.

Среди первых гостей заведения был депутат горсовета Новосибирска Кирилл Покровский. Он отметил, что новосибирские болельщики давно заслуживают такого сервиса. «Еда – неотъемлемая часть любого спортивного мероприятия. Старый ЛДС не позволял сделать такую опцию. Новая современная арена позволяет внедрить общемировые тенденции. Уверен, что ресторан будет востребован у болельщиков», – отметил Кирилл Покровский в беседе с «Континентом Сибирь».