Участок трассы от Новосибирска до Раздольного открыли после реконструкции

В Новосибирской области завершены работы по реконструкции на участке км 12 — км 14 трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий». Это — 1 пусковой комплекс, протяженностью 1,78 км, сообщают в пресс-службе областного Территориального управления автомобильных дорог.

«Новая четырехполосная дорога с разделением встречных потоков и цементобетонным покрытием со слоем износа из щебеночно-мастичного асфальтобетона обеспечит комфортное и безопасное движение транспорта по загруженной магистрали в восточном направлении региона — в сторону Кузбасса, Томска», — говорится в сообщении.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Омске после реконструкции открыли участок трассы в сторону Новосибирской области.