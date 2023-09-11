Назначен новый начальник управления физической культуры и спорта Новосибирска

Алёна Золотова
 
Назначен новый начальник управления физической культуры и спорта Новосибирска
Фото из ТГ-канала Анны Терешковой

В мэрии Новосибирска кадровые перестановки — мэр Анатолий Локоть назначил нового начальника управления физической культуры и спорта. 

Константин Катионов назначен новым начальником управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска. Соответствующее решение принято мэром Анатолием Локтем. Об этом сообщила заммэра Анна Терешкова в своем ТГ-канале 11 сентября.

Анна Терешкова подчернкула, что Катионов многим известен по работе в администрации Центрального округа. С 2019 года трудился в должности заместителя начальника управления, которое сейчас возглавил. 

Ранее весной 2023 года стало известно, что Алексей Толоконский покинул эту должность и возглавил ФК «Новосибирск».

Напомним, что накануне прошли выборы губернатора Новосибирской области. По предварительным данным, победил Андрей Травников. 

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