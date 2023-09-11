Компания Nestle отказалась от строительства фабрики по изготовлению кормов для кошек и собак на территории промышленно-логистического парка (ПЛП) «Южный» под Новосибирском. Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

«Компанией была направлена информация о приостановке реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству кормов для домашних животных на территории Новосибирской области», — рассказал Лев Решетников. Его цитату приводит ТАСС.

Министр также отметил, что в настоящий момент министерство экономического развития региона совместно с Агентством инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области прорабатывает локализацию потенциальных резидентов на территории ПЛП «Южный».

Напомним, что соглашение о строительстве фабрики в 2020 году подписали губернатор Андрей Травников, глава «Нестле» в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан и генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. По соглашению, компания должна была построить в Искитимском районе фабрику по производству кормов для домашних животных, мощностью 75 тыс. т продукции в год. Согласно планам, фабрику должны были ввести в эксплуатацию в 2023 году, а к 2024 году на ней планировалось создать порядка 250 рабочих мест. Заявленные инвестиции в проект составляли 10 млрд рублей.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что инвестиции в новый кремниевый завод под Томском превысят полтора миллиарда рублей.