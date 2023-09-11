Стали известны предварительные результаты выборов в Красноярском крае

Председатель избиркома Красноярского края Алексей Подушкин огласил предварительные результаты выборов после обработки 100% бюллетеней участковых избирательных комиссий. Явка на избирательные участки составила 35,55% от общего числа избирателей (2 055 777 человек).

На выборах губернатора Красноярского края лидирует действующий глава региона Михаил Котюков («Единая Россия») с результатом 70,21%. За ним с существенным отрывом расположились Александр Глисков (ЛДПР) — 11,32%, Ирина Иванова («Зеленые») — 8,25%, Андрей Новак (КПРФ) — 5,99% и Максим Маркерт («Справедливая Россия — За правду») — 1,70%.

На дополнительных выборах депутатов Госдумы Федерального собрания РФ по Дивногорскому одномандатному избирательному округу № 56 также обработаны все бюллетени участковых избирательных комиссий. Здесь большинство голосов набрал Сергей Ерёмин (57,54%).

На дополнительных выборах депутатов Заксобрания Красноярского края по Назаровскому одномандатному избирательному округу № 12 после полной обработки бюллетеней лидирует Алексей Туманин (59,35%).

«Хотел бы поблагодарить наблюдателей, сотрудников правоохранительных органов, которые помогали нам в работе, членов избирательных комиссий и, конечно, журналистов, которые помогали нам освещать эту избирательную кампанию», – отметил Алексей Подушкин. Его цитату приводит пресс-центр краевого правительства.

Официальные результаты выборов избирком региона определит завтра во второй половине дня.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что избирком Хакасии огласил предварительные результаты прошедших выборов.