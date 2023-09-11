Избирком Хакасии огласил предварительные результаты прошедших выборов

Председатель Избирательной комиссии Республики Хакасия Александр Чуманин в ходе пресс-конференции представил предварительные итоги прошедших выборов. Всего на единый день голосования в Хакасии были назначены 27 избирательных кампаний различного уровня. Наиболее крупными среди них стали: выборы главы Хакасии, выборы депутатов Верховного Совета восьмого созыва, выборы депутатов Совета депутатов города Абакана.

Явка избирателей в этом году составила 39,57% – участие в голосовании приняли 155 852 жителя республики.

На выборах главы Республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия победу одержал Валентин Коновалов – за него проголосовали 63,14% избирателей.

На выборах депутатов Верховного Совета Хакасии восьмого созыва по республиканскому избирательному округу депутатские мандаты будут распределены между тремя партиями, набравшими более 5% голосов избирателей: КПРФ – 39,11%; «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 36,41%; ЛДПР – 7,17%.

На выборах депутатов Верховного Совета Хакасии восьмого созыва по одномандатным избирательным округам избраны: 23 кандидата – от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 2 кандидата – от партии КПРФ.

Напомним, что за ходом избирательной кампании и, непосредственно, процессом выборов в республике Хакасия наблюдал специально направленный туда сотрудник Центральной избирательной комиссии РФ.