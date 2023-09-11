Названы города-аутсайдеры по голосованию на выборах главы Новосибирской области

Ольга Степанова
 
Названы города-аутсайдеры по голосованию на выборах главы Новосибирской области
Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Фото Михаила Перикова

Председатель облизбиркома Ольга Благо огласила предварительные данные по итогам прошедших выборов губернатора Новосибирской области. Среди городов с наименьшей явкой оказался Бердск, где проголосовало 25,95% от общего количества зарегистрированных избирателей.

Также в число аутсайдеров вошли город Обь — 26,06% и Искитим — 26,31%.

В лидерах по явке на выборах главы Новосибирской области: Сузунский район — 67,61%, Маслянинский район — 67,006%, Усть-Таркский район — 62,79%. В Новосибирске максимальная явка зарегистрирована в Центральном районе — 24,95%, на втором месте расположился Советский район — 23,71%, на третьем — Железнодорожный, где свои голоса отдали 22,91% избирателей.

По данным облизбиркома, явка в этом году была выше, чем в предыдущие избирательные кампании 2018, 2020 и 2021 г. Общая явка составила 31,86% – в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. На впервые применявшемся в Новосибирской области дистанционном электронном голосовании явка превысила 86%, всего заявления на участие в ДЭГ подавали 89 117 человек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Фируз Хасанов стал депутатом Совета депутатов Бердска.

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