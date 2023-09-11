Названы города-аутсайдеры по голосованию на выборах главы Новосибирской области

Председатель облизбиркома Ольга Благо огласила предварительные данные по итогам прошедших выборов губернатора Новосибирской области. Среди городов с наименьшей явкой оказался Бердск, где проголосовало 25,95% от общего количества зарегистрированных избирателей.

Также в число аутсайдеров вошли город Обь — 26,06% и Искитим — 26,31%.

В лидерах по явке на выборах главы Новосибирской области: Сузунский район — 67,61%, Маслянинский район — 67,006%, Усть-Таркский район — 62,79%. В Новосибирске максимальная явка зарегистрирована в Центральном районе — 24,95%, на втором месте расположился Советский район — 23,71%, на третьем — Железнодорожный, где свои голоса отдали 22,91% избирателей.

По данным облизбиркома, явка в этом году была выше, чем в предыдущие избирательные кампании 2018, 2020 и 2021 г. Общая явка составила 31,86% – в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. На впервые применявшемся в Новосибирской области дистанционном электронном голосовании явка превысила 86%, всего заявления на участие в ДЭГ подавали 89 117 человек.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Фируз Хасанов стал депутатом Совета депутатов Бердска.