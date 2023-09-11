Завершились выборы главы Новосибирской области, в результате которых победу одержал действующий губернатор Андрей Травников. За него проголосовало более полумиллиона избирателей (526 282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. Спикер новосибирского Заксобрания Андрей Шимкив прокомментировал итоги голосования. Его комментарий привела пресс-служба регионального парламента.

«Выборы – это всегда итог. И итог этих выборов – говорит сам за себя. В Новосибирской области – стабильная ситуация. Стабильная не только в экономике, но и в оценке происходящего, в понимании необходимости консолидации. Каждый из нас видит и понимает – насколько важно сегодня единство, насколько важен вклад каждого для общего дела, для общей победы. Поэтому хочу поблагодарить всех, кто не отсиживался, не оставался в стороне и до выборов, и кто проявил гражданскую позицию в дни голосования», – отметил Андрей Шимкив.

«Говорил об этом на встречах в районах, и готов повторить сегодня: участие в региональной избирательной кампании, – это выбор дальнейшего пути развития области. Для такого выбора очень важно было личное участие каждого. Поэтому всем, кто лично участвовал, говорю искреннее спасибо! Тот случай, когда справедливы и заслуженны слова, что у победы – тысячи отцов. Сотни тысяч голосов за Андрея Александровича Травникова – это и твердая оценка его работы, и такая же твердая уверенность в завтрашних решениях и действиях. Единой командой мы действительно многое можем. И выборы это лишний раз доказали», – заявил председатель Заксобрания Новосибирской области.

Общая явка на выборах главы Новосибирской области, составила 31,86%. В голосовании приняли участие около 700 тысяч человек. Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72%, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников («Справедливая Россия − Патриоты −За правду!») − 4,34%.