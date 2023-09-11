Компания «Кузбассразразрезуголь» ввела в эксплуатацию первую автоматизированную подстанцию с полным дистанционным управлением. Новый энергообъект расположен на Калтанском угольном разрезе и обеспечит бесперебойным энергоснабжением развивающуюся транспортную инфраструктуру предприятия и строящуюся железнодорожную станцию.

Управление подстанцией и ее оборудованием ведется с удаленного рабочего места на расстоянии около 15 км. Энергетики будут приезжать сюда только для технического обслуживания объекта.

«Новая железнодорожная инфраструктура удалена от основных объектов Калтанского угольного разреза. Чтобы обеспечить её электроэнергией, необходимо было спроектировать и построить отдельную подстанцию. Объекты здесь стационарные, не требуют частых переключений, поэтому мы нашли инновационное техническое решение – сделали управление дистанционным. Это будет первый объект энергоснабжения в Компании, который работает без постоянного присутствия оперативного персонала. Такой подход экономит ресурсы и повышает безопасность, все процессы полностью автоматизированы», – отметил начальник департамента энергоснабжения УК «Кузбассразрезуголь» Сергей Ковин.

Подстанция состоит из двух трансформаторов мощностью 4 000 кВА. Питание распределяется с помощью малогабаритных необслуживаемых ячеек с выключателями 6 кВ. Чтобы запитать энергообъект, построили 5 км новой линии электропередач 35 кВ. Она идёт вдоль реки, поэтому для надежности и защиты от весеннего паводка основание опор скрепили базальтом и бетонными плитами.

Мощность электроподстанции рассчитана с учётом полной загрузки железнодорожных объектов для их и бесперебойной работы и оперативной отправки составов с углем по железной дороге. Электрической мощности хватит для всех нужд развивающейся железнодорожной инфраструктуры.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что для очистки Беловского водохранилища «Кузбассразрезуголь» выпустил в водоем более 3 тысяч рыб.