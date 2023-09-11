Новосибирская область вошла в ТОП-3 регионов РФ по вовлеченности населения в малый и средний бизнес

Исследование региональных различий по вовлеченности населения в малый и средний бизнес подготовили эксперты РИА Новости. Основным показателем в отчете стала рассчитанная доля работников в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, от общей численности занятых в экономике в июле 2023 года.

В исследовании отмечено, что в целом по РФ на долю занятых в сфере малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей (МСБ), в июле 2023 года приходилось 40,7% от общего числа занятых в экономике, или 29,966 млн человек. В развитых странах этот показатель составляет 50-70%.

Лидерами рейтинга вовлеченности населения страны в МСБ согласно отчету являются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирская область — в этих регионах на малых и средних предприятиях работает 65,8%, 63,6% и 54,8% от общей численности занятых в экономике региона. Во всех остальных регионах РФ этот показатель менее 50%. В конце списка находятся Чукотка, Карачаево-Черкесия и Ингушетия с долей занятых в МСБ 23,4%, 23,1% и 12,2%.

Большинство регионов Сибирского федерального округа (СФО) находятся в средней части рейтинга и имеют близкие показатели по доле занятых в МСБ: Красноярский край — 29 место в РФ (37,9%), Томская область — 32 место (37,5%), Иркутская область — 35 место (36,5%), Омская область — 36 место (36,3%), Алтайский край — 49 место (33,2%). Наименьшая вовлеченность населения в МСБ среди регионов СФО в июле 2023 года зафиксирована в Республике Тыва — 74 место в стране с показателем 27,9%.

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