Организации социальной сферы начали отапливать в Кыштовском, Усть-Тарском, Венгеровском и Северном районах. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Губернатор Андрей Травников призвал и другие муниципалитеты своевременно, ориентируясь на погодные условия, подавать тепло в социальные объекты. «Для нас, с учётом опыта прохождения пандемии, здоровье людей, в первую очередь детей, а также поддержание эпидемиологической обстановки намного важнее, чем какие-то экономические факторы. Призываю всех своевременно принимать решение о подаче тепла в детские учреждения, в организации здравоохранения», — подчеркнул глава региона. Его цитату приводит пресс-центр правительства региона.

В целом Новосибирская область готова к началу отопительного сезона. Готовность жилищного фонда и котельных составляет 95%, готовность теплосетей – 94%.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что министр энергетики РФ Николай Шульгинов посетил Новосибирскую ТЭЦ-3.