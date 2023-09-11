На завершившихся накануне выборах главы Новосибирской области победу одержал действующий губернатор Андрей Травников – за него проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона. Этот значительно выше результата, полученного на выборах 2018 года. Явка составила 31,86% – в голосовании приняли участие около 700 тысяч граждан. Информацией об этом поделился пресс-центр областного правительства.

«Спасибо за работу коллективу всех избирательных комиссий на территории Новосибирской области. Обращаюсь к своей команде, к своим единомышленникам. Уважаемые друзья, большое спасибо за поддержку, за совместную работу. Нам удалось не только победить, но и выполнить главную цель, которую мы перед собой ставили – максимально объединить все патриотичные деятельные силы нашего региона, как того требует время. И такой высокий уровень поддержки, конечно, важен и приятен, это накладывает дополнительную ответственность на меня, на членов моей команды. Поэтому прямо с сегодняшнего дня начинаем работать более усердно и более динамично развиваем нашу любимую Новосибирскую область», – прокомментировал итоги выборов Андрей Травников.

Предварительные итоги голосования на выборах губернатора региона подвела председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. «Выборы губернатора на всей территории Новосибирской прошли в установленном порядке, без существенных нарушений. Общая явка на выборах главы Новосибирской области, составила 31,86%. В голосовании приняли участие около 700 тысяч человек. Роман Яковлев (КПРФ) набрал 10,72%, Евгений Лебедев (ЛДПР) – 7,14%, Владислав Плотников («Справедливая Россия − Патриоты −За правду!») − 4,34%».

По информации госпожи Благо, явка в этом году была выше, чем в предыдущие избирательные кампании и 2018, 2020 и 2021 года. На впервые применявшемся в Новосибирской области дистанционном электронном голосовании явка превысила 86%, всего заявления на участие в ДЭГ подавали 89 117 человек. «Выборы прошли достаточно спокойном режиме, без каких-либо серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты», — сообщила глава облизбиркома.