Лидер бердского отделения партии Фируз Хасанов «Справедливая Россия – За Правду» (СРЗП) выиграл выборы в Бердский горсовет по округу № 14, набрав 327 голосов избирателей. Информацией об этом поделилась пресс-служба «СРЗП».

Заместитель директора бердского производственно-коммерческого предприятия «ТЕПЛООБМЕННИК» Фируз Хасанов живёт и работает в Бердске. С февраля 2023 года производственник, многодетный отец и многократный чемпион Новосибирской области по вольной борьбе возглавляет бердское отделение партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ». Сообщается, что на этом посту он наладил активную коммуникацию с бердчанами, выстроил эффективную работу приемной и юридической консультации для жителей.

В бердском Ресурсном центре «СРЗП» бесплатно предоставляют площади для работы ветеранским, молодёжным, предпринимательским и иным общественным организациям, которые пока не имеют места для собраний. Там же действует инициированный Хасановым проект «Школа активного долголетия» для людей старшего поколения.

По информации пресс-службы, Фируз Хасанов ежемесячно оказывает помощь бойцам СВО через благотворительный фонд «Армия Добра» и волонтерское движение «Журавлик», лично доставлял гуманитарную помощь детям Донецкой народной республики, за что недавно удостоился благодарности и.о. министра молодёжи, спорта и туризма ДНР Ю.И. Мартынова. Мартынов оценил умение и желание лидера бердского отделения «СРЗП» поддержать тех, кто в этом нуждается и его вклад в укрепление дружеских спортивных связей между ДНР и Новосибирской область, поблагодарив «за поддержку спорта на территории Донецкой народной республики, прекрасные традиции милосердия, добросердечность и отзывчивость».

«Уже в ходе избирательной кампании я оперативно наладил коммуникацию с жителями округа, поскольку знаю о существующих проблемах практически каждого многоквартирного дома и улиц частного сектора. У нас профессиональная команда, которая наведет порядок на территории», – прокомментировал свою победу на выборах новоизбранный кандидат горсовета.

Фируз Хасанов – заместитель директора Бердского производственно-коммерческого предприятия «ТЕМПЛООБМЕННИК», многократный чемпион Новосибирской области по вольной борьбе. Срочную службу проходил в ВДВ в г. Улан-Удэ, сержант запаса. В 2020 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». Женат, воспитывает троих детей.

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