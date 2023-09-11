Северо-Чемской — один из самых крупных жилмассивов Новосибирска. Как и в других районах мегаполиса, здесь достаточно вопросов, главный из которых — транспортный. На минувшей неделе произошло небольшое, но значимое в плане улучшения транспортной ситуации событие — открытие новой объездной дороги по улице Герцена. По словам председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, жители Северо-Чемского были «настойчивы в своих предложениях, пожеланиях и требованиях» к исполнительной и законодательной власти, и совместными усилиями удалось достичь результата.

«Люди были настойчивы и требовательны»

На Северо-Чемском жилмассиве построили новую объездную дорогу. Участок проезжей части длиной более 200 метров появился вблизи дома по адресу: ул. Герцена, 6/1 и, по плану, избавит жителей этой и соседних многоэтажек от гоняющих по двору машин. Также вдоль нового участка дороги построили пешеходный тротуар и высадили хвойные деревья. Открытие новой дороги прошло 6 сентября с участием местных жителей и представителей власти.

«Еще несколько лет назад мы обсуждали, что нам нужна объездная дорога. Бурлили, кипели буквально, потому что постоянно была угроза безопасности наших жителей, детей — машины неслись через дворы. Тогда же была подсчитана смета — на строительство объездной дороги нужно было много миллионов рублей. А сегодня мы отмечаем, что наши наказы реализовались — не только дорога построена, но и создан чудесный сквер», — констатирует председатель ТОС «Кожевниковский» Галина Климук.

Средства на новую дорогу и благоустройство территории были выделены из городской казны. Всего на строительство объездной дороги и создание небольшого сквера было направлено около 9 млн рублей.

По словам главы администрации Кировского района Андрея Выходцева, жители Северо-Чемского уже скоро почувствуют улучшение ситуации после строительства объездной дороги. Глава принял участие в разрезании красной ленточки и назвал запуск нового участка проезжей части «счастливым событием» для жилмассива.

По мнению председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, жители Северо-Чемского были «настойчивы в своих предложениях, пожеланиях и требованиях» к исполнительной и представительной власти и помогли добиться результата.

Обеспечение транспортной доступности — в приоритете

В день торжественного открытия участка дороги и сквера местные жители поделились не только своими впечатлениями от достигнутого результата, но и собственным видением развития родного жилмассива в целом.

«Район процветает, за последние годы стало больше зелени. Еще бы нам побольше школу, а лучше несколько! На Северо-Чемском строят новое жилье, приезжают люди. В этом году уже 10 первых классов набрали. Садиков при этом вроде бы хватает», — рассказала местная жительница Наталья Николаевна.

«Дворы у нас шикарные, но каждое утро огромная дорожная пробка — и в сторону улицы Тюменской, и в сторону жилого комплекса «Матрешкин двор» и Затулинского микрорайона», — высказал свое мнение житель соседнего дома Сергей.

Его соседка Елена также считает, что главная проблема района, требующая решения, — транспортная. Кроме пробок, неудобство ей доставляет и сокращение автобусных маршрутов.

Дмитрий Асанцев также назвал основной проблемой жилмассива недостаточную транспортную доступность. «Количество личного транспорта увеличивается, а дела с дорогами пока обстоят не так хорошо, как бы хотелось. Тюменская, Оловозаводская, Комсомольская и основная магистраль — улица Ватутина — перегружены в настоящий момент. И в перспективе, конечно, необходимо думать над развязками. Уже прорабатываются разные проекты расширения дорог. В том числе рассматриваются варианты внедрения реверсивного движения — когда из двух полос, условно, делаются две полосы в одну и две полосы в другую сторону. А в часы пробок регулируют потоки светофорами и пускают в одну сторону до трех полос. В ряде городов страны такое работает — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Перми, Самаре. Безусловно, и Новосибирску это может помочь», — уточняет Дмитрий Асанцев.

Другая задача, по словам депутата, заключается в необходимости увеличивать подвижной состав трамваев, чтобы уменьшать время их ожидания для пассажиров.

Возможности для занятий спортом

Среди других пожеланий жителей Северо-Чемского — строительство новых детских и спортивных площадок на жилмассиве. На сегодня это желание уже реализуется. Так, этой осенью во дворе дома по адресу: ул. Оловозаводская, 1/4 установили универсальную спортивную площадку с безопасным покрытием для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом.

Открытие площадки также прошло 6 сентября. Испытать новый спортивный объект в этот день пришли ребята из ближайших домов. Юные спортсмены-любители получили в подарок от депутатов целый комплект футбольных мячей.

«Очень нравится площадка, уже успели поиграть здесь в баскетбол командой четыре на четыре человека. Будем играть и в футбол. Я живу не очень далеко, но не знал, что здесь строится такая площадка. Когда увидел, удивился и обрадовался. Потому что раньше приходилось ходить на школьный стадион — больше просто некуда. Очень удобно, что у площадки высокое ограждение, которое не позволяет мячу вылетать наружу», — рассказал 15-летний Руслан.

Рядом со спортивной площадкой установили уже привычные новосибирцам уличные тренажеры для воркаута. На них можно качать пресс, тренировать мышцы ног, подтягиваться. Турники и брусья — традиционно самые востребованные спортивные элементы во дворах новосибирцев.

Стоит отметить, что спортивная площадка создана по программе «Территория детства». За четыре года существования программы в Новосибирске создали 162 объекта на общую сумму 175 млн рублей. И в этом году, по словам председателя горсовета, программа будет продолжена в разных районах города.

«Имея лоббистские возможности, в том числе и партийные, нам удается продвигать такие проекты. На той площадке, которую мы сегодня открыли, задействованы средства бюджета Новосибирской области. Также выделены субсидии по обращениям граждан из фондов депутатского корпуса. Получилась цена объекта — 2 млн 650 тыс. рублей», — уточнил Дмитрий Асанцев.

Безусловно, в густонаселенном жилмассиве давно назрела потребность в спортивных объектах, и люди неоднократно обращались к депутатам с соответствующими просьбами. В настоящее время от жителей разных районов Новосибирска продолжают поступать заявки на установку спортивных комплексов во дворах. Пожелания граждан оформляются в виде наказов, затем изучается возможное место установки объекта, просчитываются затраты и принимаются конкретные решения.