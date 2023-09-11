Доля доллара США и евро во внешнеторговых расчетах российского бизнеса с начала года заметно снизилась, а дружественные валюты, наоборот, нарастили свой вес. Информацией об этом поделилась пресс-служба Сбера.

Две трети всей российской внешней торговли ведется в дружественных валютах – об этом заявил первый председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«По нашим данным, 2/3 внешней торговли РФ перешли на дружественные валюты — это рубль и юань. Что касается доллара и евро, то в экспорте и импорте, если на январь этого года было до 50%, то на август это было всего лишь 30%, так что мы видим существенное снижение», — сказал он.

VIII Восточный экономический форум, организатором которого выступает Фонд Росконгресс, проходит во Владивостоке 10–13 сентября 2023 года. Его девизом станет «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».