Как минимум, 1 300 166 жителей Кемеровской области проголосовали за Сергея Цивилева на прошедших губернаторских выборах. Таковы данные Центральной избирательной комиссии по итогам подсчета 99,01% голосов.

Менее 1 процента протоколов участковых избирательных комиссий осталось необработанным в Кузбассе. По предварительным итогам, за нынешнего главу Кемеровской области Сергея Цивилева отдано 85,24% голосов. Учитывая разрыв с ближайшим соперником, сомневаться во втором сроке нынешнего губернатора не приходится.

Екатерина Грунтовая, выдвинутая КПРФ, набрала 5,09% (77 608 голосов), представитель ЛДПР Станислав Карпов, по данным ЦИК, смог привлечь 4,54% голосов избирателей — это 69 240 человек. За кандидата от СРЗП Юрия Скворцова проголосовало 3,56% участников электорального процесса, или же 54 270 человек.

Кузбасс стал безусловным лидером по явке среди проводивших губернаторские выборы регионов СФО — уже к середине пятницы там проголосовало больше избирателей, чем в Алтайском крае за все 3 дня. На 18:00 воскресенья, по данным регионального избиркома, волеизъявление совершили 79% внесенных в списки жителей Кемеровской области.

Ранее мы сообщали, что по итогам подсчета 100% протоколов УИК, губернатором Алтайского края на ближайшие 5 лет останется Виктор Томенко.