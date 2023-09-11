В Алтайском крае учтено 100% протоколов участковых избирательных комиссий (УИК). Действующий губернатор региона Виктор Томенко останется в своем кресле еще на 5 лет. Данные опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Руководивший Алтайским краем с 2018 года единоросс Виктор Томенко переизбран на второй срок. Предварительные итоги голосования после подсчетов 100% протоколов УИК гласят — за то, чтобы видеть в губернаторском кресле до 2028 года того же человека, что и 5 лет до этого, проголосовало 76,16% избирателей региона, или 417 068 человек.

Голоса, отданные в пользу других кандидатов, учтены так: Евгения Боровикова (СРЗП) — 9,46%, Сергей Булаев, представляющий ЛДПР набрал 7,96%, а за выдвиженца от «Коммунистов России» Сергея Малинковича отдали свои голоса 4,17% избирателей. В абсолютных числах кандидаты этой тройки набрали 51 798, 43 750 и 22 812 голосов избирателей соответственно.

Алтайский край показал один из самых низких уровней явки среди регионов СФО, в которых проводились выборы губернатора. По последней опубликованной краевым избиркомом информации, на 18:00 воскресенья в выборах главы региона поучаствовало 428 с половиной тысяч человек, что составляет лишь 25,91% от зарегистрированных избирателей края.

Ранее мы сообщали, что по предварительным итогам выборов губернатором Омской области становится Виталий Хоценко.