Виталий Хоценко, временно исполнявший обязанности губернатора Омской области с марта 2023 года, теперь станет ее главой официально — избирком региона завершил подсчет протоколов голосования. Информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии России.

Выдвинутый в губернаторы «Единой Россией» экс-председатель правительства Донецкой народной республики набрал 76,33% голосов на прошедших в выходные губернаторских выборах. Сообщается, что в поддержку Хоценко учтено 389 634 голоса.

За других претендентов на пост главы Омской области отдано гораздо более скромное количество голосов. Ближайшим соперником Хоценко можно назвать Андрея Алехина (КПРФ) с результатом в 10,8% или 55 128 отданных голосов. За представителя «Коммунистов России» Владимира Казанина, по данным ЦИК, проголосовало 6,1% посетивших избирательные участки жителей региона — это 31 142 человека. Максим Макаленко, представлявший на этих выборах ЛДПР, смог похвастаться лишь 23 864 бюллетенями, в которых его отметили как предпочтительного кандидата — это 4,68% от всех голосов.

Таким образом, можно резюмировать, что ближайшие 5 лет Омской областью будет руководить Виталий Хоценко, исполнявший эти обязанности в качестве врио с 29 марта этого года.

Ранее мы рассказывали, что мэр Омска обвинил жителей города в низкой явке на выборы и пригрозил им лишением финансирования городского благоустройства от федеральных властей.