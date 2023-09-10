Андрей Травников побеждает на выборах главы Новосибирской области — предварительные данные

ЦИК РФ подвел предварительные итоги голосования на выборах губернатора Новосибирской области. Больше всего голосов набрал Андрей Травников — около 72%. Явка составила 27,3%.

На избирательных участках Новосибирской области продолжается обработка бюллетеней. Согласно предварительным данным, Андрей Травников («ЕР») набрал 72,65% голосов на выборах главы региона после обработки 0,28% протоколов. Об этом стало известно ТАСС из онлайн-табло в информационном центре ЦИК РФ.

Кандидат от ЛДПР Евгений Лебедев набрал 8,35% голосов, Владислав Плотников от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» получил 4,92% голосов, Роман Яковлев от КПРФ — 11,9%.

Явка составила 27,33%. В региональной столице зафиксирована самая низкая явка — менее 25%.

Напомним, что ранее Новосибирский обком КПРФ заявил, что районам с большой явкой подарят по автомобилю. В Избирательной комиссии региона ответили, что жалоба не поступала.