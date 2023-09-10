Губернатор Новосибирской области посетил фестиваль российских немцев

В ПКиО «Березовая роща» Новосибирска состоялся VIII Международный фестиваль «Немецкая слобода-2023». Глава Новосибирской области Андрей Травников выступил на мероприятии и посетил интерактивные площадки.

10 сентября прошел VIII Международный фестиваль «Немецкая слобода-2023» в Новосибирске. Проект организован Новосибирским областным Российско-Немецким Домом. Фестиваль призван познакомить широкую аудиторию с историей, культурой, традициями и языком одного из самых многочисленных народов Сибири.

Среди посетителей оказался губернатор региона Андрей Травников. Глава Новосибирской области выступил на мероприятии и посетил интерактивные площадки с мастер-классами, площадки культурно-деловых центров и российско-немецких домов регионов Западной Сибири и Казахстана, тематические зоны, посвящённые культуре, традициям, танцам российских немцев («Ремесленная слобода»: мастерская кузнеца, мастерская гончара, мастерская ткача, мастерская по резке дерева и др.).

«Дорогие земляки, я вместе с вами радуюсь тому, что живу в нашей замечательной стране – России, где веками бок о бок живут, работают и сохраняют свои традиции сотни народов и народностей, – обратился к собравшимся Андрей Травников. Его слова передает пресс-служба правительства региона. – Мы радуемся тому, что мы разные, и тому, что мы вместе. В истории нашей страны никогда не было насаждения традиций и религий, мы бережно сохраняли всё, что собирала великая Россия. И сегодня мы вместе отмечаем праздники, присматриваемся к нарядам друг друга, традициям, кухне, находим что-то похожее и радуемся новым открытиям. Да будет так всегда! Пусть живут в дружбе все народы нашей страны и нашего Сибирского края!»

В «Немецкой слободе» участвуют мастера-ремесленники, приглашенные творческие коллективы и исполнители из регионов Сибири и Республики Казахстан. Концепция фестиваля меняется ежегодно. Само мероприятие «Немецкая Слобода» внесено в «Золотую книгу культуры Новосибирской области», а также отмечено наградами федерального уровня.

Напомним, что сегодня заканчивается последний день выборов главы Новосибирской области. К полудню 10 сентября явка составила почти 25%.