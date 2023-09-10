Из-за низкой явки на выборах Омск может лишиться 500 млн рублей финансирования — мэр обвинил жителей

Глава Омска Сергей Шелест сказал, что из-за низкой явки на выборах региональные власти могут перенаправить 500 млн рублей, выделенные на проекты по благоустройству, на другие нужды. Голосование за проекты идет параллельно с губернаторскими выборами.

10 сентября мэр Омска Сергей Шелест обвинил жителей города в том, что муниципалитет останется без финансирования проектов по благоустройству. Причиной послужила низкая явка на голосовании, которое идет параллельно с выборами губернатора.

«Город мог бы получить средства на обновление придомовых территорий, установку детских и спортивных площадок, асфальтирование пешеходных дорожек — на все те идеи, что вы высказываете на встречах, пишете в социальных сетях, так жарко обсуждаете в комментариях. По факту оказывается, что большинству плевать. Количество сданных сертификатов проекта «Решают люди» очень ярко это демонстрирует. Думаю, раз вам не надо, региональные власти найдут куда применить полмиллиарда рублей. А мы, как барахтались в пыли, так и будем», — написал Сергей Шелест в своем ТГ-канале.

По мнению мэра, жители посещению избирательного участка предпочитают выкопать картошку или посмотреть сериал. Из-за отсутствия инициативы горожан администрация, по словам градоначальника, ничего не сможет сделать с отсутствием футбольных полей и скверов.

Сергей Шелест не уточнил, что региональные власти ограничены в перераспределении бюджетных средств, так как деньги выделены на инициативное бюджетирование. Автором проекта выступает подведомственное учреждение федерального Минфина.

Напомним, что по итогу первого дня голосования явка на выборах в регионе составила всего 18,82% (без ДЭГ).