Опубликована статистика по явке на выборах в регионах Сибири

Алёна Золотова
 
Опубликована статистика по явке на выборах в регионах Сибири
Фото Михаила Перикова

Избиркомы опубликовали явку на выборах на полдень последнего дня голосования. Лишь в трех сибирских регионах явка превысила 25%.

Избирательные комиссии регионов опубликовали явку (без ДЭГ) на выборах в субъектах РФ Сибирского федерального округа на 12:00 10 сентября.

Статистика выглядит следующим образом:

— Выборы губернатора Кемеровской области и депутатов Заксобрания (по итогам первого дня) — 60,67%

— Выборы красноярского губернатора — 27,48%

— Выборы главы Хакасии и Верховного Совета — 27,4%

— Выборы новосибирского губернатора — 24,5% 

— Выборы губернатора Алтайского края — 20,73% 

— Выборы омского губернатора (по итогам первого дня) —18,82%

— Выборы депутатов Заксобрания Иркутской области — 15,18%

Напомним, что ранее Избирательная комиссия Новосибирской области рассказала о лидерах и аутсайдерах среди районов по явке в регионе. 

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