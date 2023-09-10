10 Сентябрь, Воскресенье

14:20

Опубликована статистика по явке на выборах в регионах Сибири

13:43

На выборах главы Новосибирской области на участках проголосовало меньше 500 тысяч человек

12:59

Названы муниципалитеты с самой низкой явкой в Новосибирской области

09 Сентябрь, Суббота

22:41

Подводим итоги второго дня голосования на губернаторских выборах в Сибири

20:08

«Сливали канализацию в ливневку»: мэр Новосибирска рассказал об обнаруженных в Первомайском сквере нарушениях

18:12

Явка на выборы в Кузбассе превысила 60%. Что по другим регионам Сибири?

17:59

В центре Новосибирска на пересечении улиц Ленина и Урицкого появится новое заведение общепита

16:47

Выборы в Хакасии: предупреждения о «каруселях», подвоз избирателей и просьба задержать мэра

15:43

Новосибирец, наехавший на полицейского, отправился в СИЗО

13:30

Где по Новосибирской области в пятницу голосовали активнее всего?

08 Сентябрь, Пятница

22:13

В каком регионе Сибири наиболее активно голосовали на выборах губернатора в первый день?

21:25

Новосибирский банкир Игорь Ким вместе с партнерами получил контроль над имуществом Volvo в России

21:03

Три из четырех кандидатов в губернаторы проголосовали в Новосибирске 8 сентября