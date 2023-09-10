Опубликована статистика по явке на выборах в регионах Сибири

Избиркомы опубликовали явку на выборах на полдень последнего дня голосования. Лишь в трех сибирских регионах явка превысила 25%.
Избирательные комиссии регионов опубликовали явку (без ДЭГ) на выборах в субъектах РФ Сибирского федерального округа на 12:00 10 сентября.
Статистика выглядит следующим образом:
— Выборы губернатора Кемеровской области и депутатов Заксобрания (по итогам первого дня) — 60,67%
— Выборы красноярского губернатора — 27,48%
— Выборы главы Хакасии и Верховного Совета — 27,4%
— Выборы новосибирского губернатора — 24,5%
— Выборы губернатора Алтайского края — 20,73%
— Выборы омского губернатора (по итогам первого дня) —18,82%
— Выборы депутатов Заксобрания Иркутской области — 15,18%
Напомним, что ранее Избирательная комиссия Новосибирской области рассказала о лидерах и аутсайдерах среди районов по явке в регионе.