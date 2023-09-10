─ Владимир Гаврилович для меня учитель по жизни. Очень много лет моей деловой активности было непосредственно связано с ним: и когда он был руководителем банка и торгово-промышленной палаты, и во время работы главой банковского клуба, и еще во многих сферах деятельности этого многогранного человека.

Таких людей у нас в городе единицы, потому что Владимир Гаврилович в течение своей жизни не только занимался бизнесом и другой работой, но и помогал предпринимателям и бизнесменам, своим приятелям и товарищам, то есть непосредственно находился в этой общественной деятельности. Тратил и тратит до сих пор много своих сил и времени, чтобы жителям Новосибирска жилось лучше. Как я уже сказал ранее, таких людей очень мало и они очень ценны.

Владимир Гаврилович ─ человек безусловно очень известный и уважаемый. Нельзя сказать, что он такой душка, это человек жесткий, имеющий своё мнение и умеющий это мнение отстаивать. Поэтому мне не всегда с ним очень легко и комфортно взаимодействовать, но именно благодаря этим качествам у нас есть возможность быстро добиваться результата. Как говорится, мы не плывем по течению, а боремся за свои интересы.

Его активная деятельность в торгово-промышленной палате и МАРП бесценна для всех нас. Более того, возглавив банковский клуб, Владимир Гаврилович привнес в его деятельность задор и энергию — постоянно проводит какие-то интересные мероприятия и нас сплачивает. Он человек многогранный и Лидер с большой буквы. Какую бы структуру он ни возглавлял, где бы он ни работал, он всегда становится там безусловным лидером, и эти организации показывают существенный результат.

У этого человека есть чему поучиться и есть за что уважать. Самое главное, что эта его активность совершенно не связана с возрастом. У Владимира Гавриловича непростая судьба, и многие об этом знают. Тем не менее, несмотря на возраст и жизненные обстоятельства, он продолжает вести активную деятельность, за что ему большое человеческое спасибо.

Пожелать Владимиру Гавриловичу хочется здоровья и долголетия. Бог дал ему крепкое тело и крепкий дух, пусть он живет и радует нас своей активностью и жизненной энергией как можно дольше — всем нам будет от этого только большая польза. Поэтому самые лучшие пожелания в его юбилей!