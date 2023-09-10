Коллеги и друзья поздравляют Владимира Женова
10 сентября празднует 75-летие президент Новосибирского банковского клуба, председатель Совета Новосибирской торгово-промышленной палаты (НГТПП), вице-президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Владимир Женов
Сергей Карпекин,
президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП)
─ Владимир Гаврилович для меня учитель по жизни. Очень много лет моей деловой активности было непосредственно связано с ним: и когда он был руководителем банка и торгово-промышленной палаты, и во время работы главой банковского клуба, и еще во многих сферах деятельности этого многогранного человека.
Таких людей у нас в городе единицы, потому что Владимир Гаврилович в течение своей жизни не только занимался бизнесом и другой работой, но и помогал предпринимателям и бизнесменам, своим приятелям и товарищам, то есть непосредственно находился в этой общественной деятельности. Тратил и тратит до сих пор много своих сил и времени, чтобы жителям Новосибирска жилось лучше. Как я уже сказал ранее, таких людей очень мало и они очень ценны.
Владимир Гаврилович ─ человек безусловно очень известный и уважаемый. Нельзя сказать, что он такой душка, это человек жесткий, имеющий своё мнение и умеющий это мнение отстаивать. Поэтому мне не всегда с ним очень легко и комфортно взаимодействовать, но именно благодаря этим качествам у нас есть возможность быстро добиваться результата. Как говорится, мы не плывем по течению, а боремся за свои интересы.
Его активная деятельность в торгово-промышленной палате и МАРП бесценна для всех нас. Более того, возглавив банковский клуб, Владимир Гаврилович привнес в его деятельность задор и энергию — постоянно проводит какие-то интересные мероприятия и нас сплачивает. Он человек многогранный и Лидер с большой буквы. Какую бы структуру он ни возглавлял, где бы он ни работал, он всегда становится там безусловным лидером, и эти организации показывают существенный результат.
У этого человека есть чему поучиться и есть за что уважать. Самое главное, что эта его активность совершенно не связана с возрастом. У Владимира Гавриловича непростая судьба, и многие об этом знают. Тем не менее, несмотря на возраст и жизненные обстоятельства, он продолжает вести активную деятельность, за что ему большое человеческое спасибо.
Пожелать Владимиру Гавриловичу хочется здоровья и долголетия. Бог дал ему крепкое тело и крепкий дух, пусть он живет и радует нас своей активностью и жизненной энергией как можно дольше — всем нам будет от этого только большая польза. Поэтому самые лучшие пожелания в его юбилей!
Вячеслав Брюханов,
руководитель филиала банка «Открытие» в Новосибирской области
─ С Владимиром Гавриловичем у меня связано много теплых воспоминаний. Главное из них — когда мы были школьниками, он уже руководил банком и являлся его собственником.
Владимир Женов на тот момент стоял у истоков банковского бизнеса в Новосибирской области. Нам, школьникам и студентам, было важно наблюдать за такого рода легендарной фигурой. Он был ориентиром. Есть люди, которые создают и возглавляют банки, а есть студенты, которые наблюдают за этим. Время пробежало, во многом уровняло нас уже в профессиональном статусе, как глав банков, а Владимир Гаврилович остается для нас авторитетом в финансовом секторе.
Был у меня этап в карьере, когда я работал в Омске, а там Банковский клуб уже прекратил свое существование, в каких-то городах его и вовсе не было. Владимир Женов, закончив активную банковскую деятельность, решил оставить свой след в нашей сфере, сплотив новосибирских финансистов в профессиональное объединение.
В нашем регионе атрибутом финансового сообщества стал Новосибирский банковский клуб, который где-то попадает, где-то нет в интересы профессиональной ассоциации, но тем не менее он есть, и объединяет банкиров. Великая роль Владимира Гавриловича в финансовом сектора как раз в том, что благодаря ему мы все с друг другом общаемся.
В заключение хочу напомнить, что у Владимира Гавриловича большой авторитет среди участников финансового рынка, в органах власти, и важная связующая функция, которую он на себя возложил. Ему отлично удалось за счет профессионального многолетнего опыта и авторитета стать фундаментальной фигурой.
Мы рады, что у нас есть такой энергичный человек, который консолидирует сообщество и презентует его. Есть связисты, транспортники, активные строители, а есть банкиры. Нашего клуба могло бы и не быть без активной роли Владимира Гавриловича, а благодаря его усилиям имя нашего объединения звучит в стенах органов власти, кабинетах мэра и губернатора.
Мы восхищены его способностями и желаем сил и энергии, чтобы выполнять эту представительную функцию и заниматься популяризацией финансового сектора в государственных органах и экономике города в целом, а также формировать положительное общественное мнение о банках среди населения.
Евгений Рузавин,
директор территориального офиса Росбанка в Новосибирске:
─ Владимир Гаврилович, от имени Росбанка и от себя лично сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
Присущие Вам ум и воля, лидерские качества и бесспорный авторитет позволяют Вам успешно руководить Новосибирским банковским клубом, поддерживать и внедрять высокие стандарты работы на финансовом рынке, развивать проекты на благо города.
Выражаю признательность Вам за доверие, сотрудничество и возможность развития деловых взаимоотношений.
Позвольте пожелать Вам здоровья, энергии, благополучия и реализации самых амбициозных профессиональных планов.
Дмитрий Кудрявцев,
директор Новосибирской дирекции Газаромбанка
─ Уважаемый Владимир Гаврилович!
Примите самые искренние поздравления с Юбилеем!
От всей души желаю Вам бодрости духа, хорошего настроения, крепчайшего здоровья и неиссякаемой энергии для новых свершений! Мира, добра и успехов во всём!
Александр Павлов,
директор департамента DCM (долговые рынки) инвестиционной компании «Юнисервис Капитал»
─ Поздравляю Владимира Гавриловича с 75-летием. Это не просто дата, это показатель мудрости, мастерства и рассудительности. Его вклад в развитие финансовой отрасли Новосибирска сложно переоценить: благодаря Владимиру Гавриловичу в нашем городе создано сообщество настоящих экспертов. Новосибирский банковский клуб стал площадкой, которая объединила профессионалов своего дела и помогла взрастить не одно поколение блестящих специалистов.
Я искренне желаю Владимиру Гавриловичу оставаться таким же активным членом нашего сообщества, продолжать свой нелегкий, но очень полезный труд. Ну и, конечно же, крепкого сибирского здоровья, долгих лет жизни и успехов во всех проектах. Рад, что мне довелось познакомиться и поработать с таким достойным уважения человеком!
Александр Ладан,
директор компании «Нео-Пак»
─ Крутого банкира и яркого человека с 75-летием!
Дорогой Владимир Гаврилович, знаете, люди подобны вину: если с годами они становятся лучше, значит, они очень высокого качества. Про вас можно сказать, что вы подобны выдержанному, качественному коньяку.
Подобно тому, как благородный напиток постепенно вытягивает изысканный вкус и аромат из дубовых бочек, так и вы умеете находить и получать от жизни самое лучшее.
Как коньяк создан для удовольствия, для тёплой атмосферы и гостеприимных застолий с верными друзьями, так и вы делитесь с близкими вам людьми вкусом к жизни и оптимизмом, отдаёте весь накопленный годами опыт тем, кто рядом с вами.
Когда о человеке говорят, что он подобен благородному коньяку — нет похвалы дороже для тех, кто понимает истинную ценность опыта, знаний и жизненных перипетий. Вы прекрасный, тонкий и умный человек, замечательный советчик и рассказчик.
Мы знакомы с Вами 25 лет, я был еще совсем молодым, даже «зеленым» предпринимателем и с благодарностью вспоминаю Вашу помощь и советы.
Владимир Гаврилович, 75 ─ дата, достойная уважения. Приобретен огромный багаж мудрости, сделано немало добрых дел. Желаю Вам здоровья и бодрости. Любите жизнь, радуйтесь ей и делитесь этой радостью с нами.
И в качестве тоста, как пели в замечательной песне три замечательных российских барда
«Чтоб ворон да не по нам каркал,
По чарке, по чарке!».
Сергей Соколов,
генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ»
─ Уважаемый Владимир Гаврилович!
От души поздравляю Вас с Юбилеем!
70 лет — прекрасный рубеж, когда сплав знаний и опыта находится на пике.
Вы признанный профессионал, активный и разносторонний человек, с которым надёжно и интересно совместно работать!
Желаю Вам крепкого Сибирского здоровья, благополучия во всём, сохраняйте Вашу высокую энергию и жизнелюбие!
Алексей Шпикельман,
директор транспортной компании «Байт-Транзит-Континент»:
─ Уважаемый Владимир Гаврилович!
Поздравляю Вас с Днем Рождения! В Вас всегда чувствуется бодрый заряд энергии и радости, остроумия и своеобразного такта!
Вы знакомы с огромным количеством людей в Новосибирской области, и за ее границами, и всегда пользуетесь уважением среди коллег по всем вопросам, которых касается. В моей жизни и, думаю, во многих других жизнях, Вы всегда, при каждой встрече или контакте, отпечатываете свою индивидуальность и небезучастность к личности, с которой общаетесь. Многие подтвердят, что даже разовая встреча, а кому повезет — серия встреч, с Вами отразилась уже сейчас или в будущем может отразиться на судьбах людей, в том числе острыми интересными советами, мудрыми подходами широкими взглядами!
Владимир Гаврилович, еще раз искренне поздравляю Вас с Днем Рождения! Желаю продолжать дарить окружающим Ваши остроумные мысли, интересные идеи! Бодрого настроения и доброго здоровья.
С глубоким почтением и уважением, Алексей Шпикельман.
Владимир Хританков,
руководитель ГК «Карачинский источник»
─ Владимир Гаврилович, мы с Вами знакомы уже на протяжении многих лет. За годы, что я вас знаю, вы каждый раз не перестаете меня удивлять — ваша энергии и настойчивость помогают добиваться потрясающих результатах во всем, за что вы беретесь.
Я рад, что мне удается с вами поработать и в рамках деятельности Новосибирской городской торгово-промышленной палаты. Меня восхищает в вас целеустремленность и способность высказываться открыто на важные и сложные темы для города и бизнеса.
Спасибо за то, что стали примером для молодого поколения банкиров, надежным товарищем, а самое главное Человеком с большой буквы. Мы не представляем историю новосибирского бизнеса без Вас.
В этот день хочется пожелать вам крепкого здоровья, отличного настроения и как можно больше энергии для реализации задуманных планов. Уверен, что Вы нас еще не раз порадуете!
Павел Новгородов,
ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
─ Выпускник Новосибирского института народного хозяйства 1973 года Владимир Женов, окончив аспирантуру Московского института народного хозяйства имени Плеханова, работал в «нархозе» заведующим кафедрой. Вскоре, возглавив факультет экономики и планирования материально-технического снабжения, стал самым молодым в СССР деканом вуза.
В статусе настоящего лидера делового сообщества Владимир Гаврилович вносит неоценимый вклад в развитие региона: один из основоположников финансового рынка России и Сибири, основатель Муниципального банка, создатель Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий, Новосибирского Банковского клуба, координатор множества бизнес-мероприятий.
Сегодня в жизни Владимира Гавриловича Женова по-прежнему есть место родному университету, где уже семь лет он входит, а с 2021 года возглавляет Попечительский совет университета.
Вместе с представителями органов власти, бизнес-сообщества, общественных организаций, среди которых есть и выпускники университета, Владимир Гаврилович участвует в формировании и реализации стратегии НГУЭУ, содействует интеграции университета во внешнюю среду, дает ценные советы.
От имени всего коллектива, студентов и выпускников НГУЭУ искренне поздравляю Владимира Гавриловича с юбилеем и благодарю за неизменную поддержку вуза.
Здоровья и энергии, новых вершин и интересных проектов!
Фёдор Николаев,
председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности, председатель совета директоров АО «Новосибирскавтодор»
─ Уважаемый Владимир Гаврилович!
На протяжении многих лет Вам удается сплачивать и развивать сообщество финансистов в Новосибирской области. На вашем примере выросло уже не одно поколение банкиров.
Спасибо Вам за то, что стали лидером и взяли на себя ответственность за диалог между банковским сообществом и органами власти. Ваше имя стало нарицательным в высокопоставленных кабинетах, а мудрые советы помогают развиваться экономике Новосибирской области.
Желаю Вам долгих лет, счастья и энергии, чтобы и дальше радовать нас своей общественной деятельностью!
Владимир Карпов,
руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Новосибирской области, секретарь местного обкома
─ Я достаточно давно знаю Владимира Гавриловича. Мы пережили разные эпохи нашего государства. Я бы охарактеризовал его как очень многогранного человека с непростой жизнью.
У него много контактов, знакомых, причем очень разных. Почему так? Делаю для себя вывод, что для того, чтобы общаться с человеком, нужно, во-первых, разбираться в той сфере, которая ему важна. Потому что если не понимаешь, то и общение не сложится. Во-вторых, Владимир Женов глубоко разбирается во многих направлениях ─ профессиональная деятельность просто к этому обязывает. Поэтому эта многогранность личности, большое количество знакомых и стремление разобраться в каждой сфере деятельности делает Владимира Гавриловича очень интересным человеком.
Я искренне поздравляю его с 75-летием и хочу пожелать ему всего самого доброго, а также продолжать общаться с разными людьми.
Николай Мочалин,
депутат Законодательного собрания Новосибирской области:
─ Гаврилыч!
Что наша жизнь? Игра! Заметь, не я сказал. Ты всегда выходил победителем, обыгрывая конкурентов во всех сферах. Политик, стратег, человек слова и дела и настоящий мужик. Ты всегда отличался порядочностью, прозорливостью, умом и чувством юмора. В любой игре и на любом поле для тебя нет препятствий!
Главное ─ будь, остальное- суета.
Удачи!