Основатель гастробара Poke Top и траттории «Тесту Место» Яна Фомина откроет новое заведение

На Гастрокорте Центрального рынка к концу октября планируется открытие нового ресторанного проекта — Aperol bar. Информацию об этом «Континенту Сибирь» сообщила основатель проекта Яна Фомина.

Напомним, что Яна Фомина и Анастасия Спирина являются владельцами кулинарной школы «Кухня за Кулисами», траттории «Тесту Место» и гастробара Poke Top. Кулинарная школа была запущена в 2013 году, траттория «Тесту Место» ─ в 2017 году, гастробар Poke Top ─ в 2020 году.

В 2023 году Яна Фомина анонсировала планы по запуску нового ресторанного проекта в Новосибирске. В сентябре стало известно, что речь идет об Aperol Bar («апероль-баре») на Гастрокорте Центрального рынка. Предполагается, что проект будет запущен через полтора месяца, то есть в конце ноября 2023 года.

Гастрокорт Центрального рынка был открыт в 2021 году и принадлежит основателям алтайской торговой сети «Мария-Ра» — семье Ракшиных. Гастрономическое пространство заняло один из павильонов Центрального рынка и замышлялось как аналог крупных фудкортов Москвы, в частности Даниловского рынка и DEPO. На сегодня, по данным сайта Гастрокорта, на нем располагается более 130 гастрономических концепций. Летом 2023 года Центральный рынок в дополнение к Гастрокорту открыл Гастрохолл, на площадке которого проводятся концерты.

Ранее на Гастрокорте открылся бар «Центральный». Сооснователь проекта Сергей Лапушкин ранее отмечал в своем ТГ-канале о намерении продавать там коктейли на основе алкоголя крепостью до 16.5%. Для предпринимателя это уже не первая точка на Гастрокорте. «Когда мы с партнером открыли бургерную «На фарше», то выручка уже в первый месяц работы составила 525 тыс рублей при затратах на аренду в 36,6 тысяч рублей. Нам удалось сразу выйти на точку безубыточности, при этом вообще не вкладываясь в продвижение», ─ рассказывал ранее «Континенту Сибирь» Сергей Лапушкин.