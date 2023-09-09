Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о ходе работ по благоустройству Первомайского сквера и сообщил о том, что при сносе здания за Краеведческим музеем обнаружили скрытые ранее нарушения. Информация об этом появилась в ТГ-канале градоначальника.

Как следует из сообщения в канале мэра, во время начатого вчера демонтажа строения, в котором ранее располагался Sabai bar, выяснилось, что под павильоном был залит фундамент — под нестационарной постройкой его быть не должно. Также обнаружилось, что канализационные стоки из здания сливались прямиком в систему ливневой канализации. «Специалисты подсчитают сумму ущерба, виновнику будет предъявлен счёт», — отметил мэр. Кстати, работы по сносу сейчас идут за счёт муниципалитета — несмотря на решение суда, собственник объекта (ООО «Компания Центр», учредитель, по данным Rusprofile, Максим Семенов) отказался ликвидировать строение самостоятельно. Счёт за снос павильона ему, как следует из слов мэра, предъявят вместе со счетом за ущерб от прочих нарушений.

Sabai bar в Первомайском сквере был открыт в начале 2022 года предпринимателями Артуром Кулагиным и Николаем Исмайловым. До него на этой площадке работали стритфуд Seabass, кофейня PRIMETIME и New York Pizza. В июле Sabai bar переехал в ЖК «Монблан», заняв место закрывшегося там ресторана OKABE.

Анатолий Локоть еще раз напомнил, что работы по благоустройству сквера планируется закончить в октябре. До конца текущего месяца подрядчик обязуется уложить плитку на пешеходных дорожках, обновить тротуары по периметру сквера и восстановить его чугунную ограду. Через неделю, как сказано в сообщении, планируется начать высадку кустарников и сибирских яблонь, а также укладку рулонного газона.

Ранее мы сообщали, что в городе сносят еще одно «нестационарное» строение, выросшее во вполне капитальное двухэтажное здание с террасой — речь о самострое возле метро «Октябрьская».