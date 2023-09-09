В центре Новосибирска на пересечении улиц Ленина и Урицкого откроется новое заведение общепита

В Новосибирске закрылся паб Sherwood&Burgers, располагавшийся на пересечении Ленина и Урицкого. Согласно объявлению, размещенному на входе, заведение закрыто до 14 сентября. Как стало известно «Континенту Сибирь», на этом месте прежний собственник планирует открыть пиццерию.

Напомним, что с 2018 по 2019 год указанную площадку занимал ресторан «Урицкий». Заведение состояло из трех зон: ресторана с танцами, веранды и караоке-бара. В 2019 году оно закрылось, и площадку заняла кофейня новосибирской сети PRIMETIME COFFEE, основанной Антоном Горестовым. В соседнем помещении бизнесменом также был открыт лаундж-бар SuperEgo. Вместе с тем, в октябре 2021 года Антон Горестов был признан банкротом, и уже в январе 2022 года кофейня уступила место бургерной Hudson, которую запустил Егор Горестов, брат Антона Горестова. В апреле 2022 года банкротом был признан и сам Егор Горестов. Ресторан Hudson на тот момент продолжил свою работу, но уже в 2023 году на его месте был запущен паб Sherwood&Burgers. Исходя из информации, размещенной на двери ресторана, его операционным управлением занимается индивидуальный предприниматель из Томска Артем Каргин.

7 сентября заведение Sherwood&Burgers прекратило свою работу. «По техническим причинам заведение будет временно закрыто до 14 сентября», ─ говорится в объявлении, размещенном на двери ресторана, с которым ознакомился корреспондент «Континента Сибирь».

На этой площадке готовится к запуску проект «SHERWOOD Пицца», о чем свидетельствует информация, размещенная несколькими днями ранее в группе заведения в соцсети VK. В меню нового заведения числится 12 пицц от «Пеперонни» до BBQ.

Примечательно, что ранее к этой локации примыкала пиццерия Cheezy Pizza, основанная предпринимателями из Новокузнецка. Заведение было запущено в конце 2021 года, однако уже в 2022 году поменяло концепцию, и теперь на этом месте находится грузинское бистро «Твиши». Через дорогу от «SHERWOOD Пицца» также работает траттория La Trenta, которая специализируется на итальянской кухне.