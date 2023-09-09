Уровень активности избирателей в Кузбассе задает пока что недосягаемую планку для других регионов Сибири, также проводящих выборы главы в этом сентябре. «Континент Сибирь» продолжает следить за данными, которые публикуют облизбиркомы СФО.

Согласно последним опубликованным данным, в Кемеровской области на 15:00 местного времени проголосовало уже 60,67% избирателей. Другим регионам СФО по уровню электоральной активности до Кузбасса довольно далеко — ближайшим соперником можно назвать Красноярский край, в котором голос за одного из кандидатов в губернаторы уже отдали 20,52% избирателей. Явка в расположенной рядом Хакасии к 15:00 составила 17,49%.

В Новосибирской области избирательные участки посетило 15,17% электорально активного населения (это 316 901 человек). Но не стоит забывать, что в этом регионе проводится также и дистанционное электронное голосование — на момент написания материала уже учтены голоса 66% участников ДЭГ в области, а это, без малого, 59 тысяч человек. Всего же в Новосибирской области желание дистанционно проголосовать на выборах изъявили 89 117 человек.

Достаточно скромный уровень явки наблюдается на губернаторских выборах в Алтайском крае — там свои голоса на участках отдали лишь 13,94% избирателей или 230 207 человек. А вот дистанционно проголосовали уже 80% желающих, что составляет 89 тысяч человек. Таким образом, по суммарному проценту отданных голосов Алтайский край уже будет обгонять Новосибирскую область.

В отличие от ранее упомянутых регионов, где избирательные участки работают уже второй день подряд, в Омской области выборы губернатора начались только сегодня. По последним опубликованным облизбиркомом данным, явка в регионе на 12:00 местного времени превысила 8% — бюллетень в урну опустили свыше 118 тысяч зарегистрированных избирателей.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, что в Хакасии депутат Верховного Совета предлагал задержать мэра Абакана за незаконную агитацию в городе, а после — направил в ТИК города предупреждение о возможной организации «каруселей».