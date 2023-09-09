Жителю Новосибирска, который наехал на ногу сотруднику полиции установили меру пресечения. Мужчину отправили в СИЗО, против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Инцидент с участием арестованного мужчины и правоохранителя произошел 28 августа этого года. В тот день прокуратура Октябрьского района совместно с администрацией района, сотрудниками полиции и МЧС проводила проверку мест, где незаконно торгуют топливом для автомобилей. Возле дома по адресу ул. Татьяны Снежиной, 48/1 проверяющие обнаружили мужчину, продававшего «нефтесодержащую продукцию». Увидев приближающихся сотрудников госведомств, он закрылся в своем автомобиле, игнорировал требования из него выйти и предъявить документы, а после и вовсе решил поехать восвояси, наехав при этом на ногу полицейскому. Сотрудник силового ведомства, как сообщает пресс-служба прокуратуры, получил при этом физическую боль и телесные повреждения.

Прокуратура поддержала в суде ходатайство следствия о заключении мужчины под стражу. По инкриминируемой ему ч. 2 ст. 318 УК РФ обвиняемый может лишиться свободы на срок до десяти лет. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Ранее мы сообщали, что в суд поступило дело экс-прокурора Новосибирской области и Забайкалья Фалилеева.