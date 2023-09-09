Первый день губернаторских выборов в сибирских регионах позади, избирательные комиссии подводят промежуточные итоги. «Континент Сибирь» ознакомился с данными новосибирского облизбиркома, чтобы узнать, на каких территориях Новосибирской области и Новосибирска 8 сентября проголосовало заметно больше или меньше людей.

Начнем с лидеров: согласно опубликованным избирательной комиссией Новосибирской области данным, максимум явки по региону в пятницу зафиксировали в Здвинском районе — там избирательные участки посетило 3 005 человек, или 28,31% от избирателей района. В тройку лидеров также вошли Усть-Таркский и Сузунский районы с 27,10% (2 179 человек) и 26,15% (5 875 человек) совершивших волеизъявление в первый день ЕДГ соответственно.

Говоря об аутсайдерах электоральной активности в регионе, можно представить такой список: на третьем месте наименее заметных в плане явки муниципальных образований расположился Бердск — там участки посетили 6 975 человек (8,38% избирателей). На второй строчке своеобразного антирейтинга находится Новосибирский район — там за пятницу свой голос в пользу одного из кандидатов на пост главы региона отдали 8,03% избирателей (10 650 человек). Наименьший интерес к участию в выборах губернатора по итогам 8 сентября проявили жители Кольцово, где бюллетень в урну опустили всего 952 избирателя, что составляет 6,53% от их общего числа в данном муниципальном образовании.

Доступна статистика и по районам Новосибирска: наибольшую активность избирателей 8 сентября зафиксировали в Железнодорожном районе — 3 002 человека или 7,12% от общего числа избирателей района. Следом идут Центральный район с 6,72% (3 556 избирателей) и Дзержинский район, с немного более скромным результатом в 6,47% или же 7 374 избирателей. Наименее активно в первый день ЕДГ голосовали жители Первомайского (4,85%), Октябрьского (4,77%) и Ленинского (4,61%) районов. В точных числах это 3 321, 8 165 и 10 227 проголосовавших соответственно.

Ранее мы сообщали о том, какой из регионов СФО показал наиболее высокую явку по итогам первого дня губернаторских выборов 2023 года.