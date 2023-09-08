В рамках Единого дня голосования (ЕДГ) — 2023 проходят выборы глав нескольких сибирских регионов. «Континент Сибирь» проанализировал данные облизбиркомов, чтобы выяснить, в каком из субъектов электоральная активность в первый день ЕДГ была максимальной.

Согласно опубликованным облизбиркомом данным, в Новосибирской области 8 сентября для голосования на выборах губернатора избирательные участки посетило 210 508 человек, или 10,08% избирателей. Большинство сделали это до обеда — на 15 часов избирательная комиссия сообщала о 130 с небольшим тысячах проголосовавших.

Среди жителей Алтайского края в первый день ЕДГ свой голос за одного из кандидатов на пост главы региона отдали лишь 8,69% избирателей, а если точнее — 143 565 человек. Крайизбирком также сообщил о территориях-лидерах по уровню явки в регионе. Среди них ЗАТО Сибирский — там в пятницу проголосовать пришли 43,5% избирателей, а также Суетский и Алейский районы с показателем в 27,7% и 27% проголосовавших соответственно.

Красноярский краевой избирком, подводя итоги первого дня губернаторских выборов, сообщил, что волеизъявление 8 сентября совершили 14,75% жителей Красноярского края.

Лидером среди регионов СФО по активности на губернаторских выборах пока выглядит Кузбасс — избирательная комиссия Кемеровской области уже в 15 часов по местному времени отчиталась о том, что участки посетили аж 27,4% от всех избирателей. Обновленных данных на конец дня, к сожалению, не опубликовано.

Омская область в этом году тоже будет выбирать губернатора, но там голосование начнется только завтра. Облизбирком уже отрапортовал о полной готовности избирательных участков открыть свои двери в субботу утром.

Ранее мы рассказывали, что 3 из 4 кандидатов в губернаторы Новосибирской области проголосовали в первый день выборов.