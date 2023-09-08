Три из четырех кандидатов в губернаторы проголосовали в Новосибирске 8 сентября

Павел Ганьшин
 
Выборы
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Трое из четверых кандидатов на пост губернатора Новосибирской области проголосовали на выборах в первый же день — восьмого сентября. Об этом сообщает ТГ-канал «Атас.Инфо | Новосибирск».

За первый день голосования, которое продлится до вечера воскресенья, в нем успели поучаствовать три кандидата на пост губернатора: нынешний глава региона Андрей Травников, депутат горсовета Новосибирска от ЛДПР Евгений Лебедев и кандидат от СРЗП Владислав Плотников. Информации о том, посетил ли избирательный участок четвертый кандидат, депутат областного Заксобрания, член КПРФ Роман Яковлев, не поступало.

В течение пятницы бросить бюллетень в урну также успели спикер регионального парламента Андрей Шимкив, сенатор Александр Карелин и глава регионального минпромторга Андрей Гончаров.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае к середине дня явка на выборах губернатора превысила 9%.

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