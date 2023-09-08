Бывший руководитель минтранса Красноярского края Константин Димитров получил срок в колонии в качестве наказания по уголовному делу о мошенничестве при постройке красноярского метро. Информацию об этом опубликовала объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Как сказано в сообщении, бывшего министра признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Константина Димитрова приговорили к 3 годам и 2 месяцам в колонии общего режима и последующему запрету заниматься деятельностью, связанной с госслужбой в течение 2,5 лет. Приговор вынесен Центральным районным судом Красноярска.

В рамках уголовного дела, возбужденного по материалам регионального УФСБ, суд и следствие смогли установить, что Димитров в 2019 году дал незаконное указание о приемке не выполненных в полном объеме работ у АО «КрасноярскТИСИЗ», с которым был заключен госконтракт на корректировку проектно-сметной документации по строительству метрополитена в Красноярске. Следуя указанию экс-министра, руководитель подведомственного учреждения подписал акт приемки-передачи выполненных работ, содержащий заведомо ложные сведения. 742 миллиона рублей, выделенные из госбюджета на оплату контракта с АО «КрасноярскТИСИЗ», были перечислены в организацию и, в дальнейшем, похищены ее представителями.

АО «КрасноярскТИСИЗ», тем временем, попросило признать себя потерпевшей стороной в этом деле. Расследование уголовного дела в отношении председателя совета директоров этой организации и экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, как сообщалось, было завершено в июне этого года. Митволя подозревают в хищении почти миллиарда рублей, выделенных на постройку красноярского метро. Известно, что он, как и Димитров, заключил со следствием досудебное соглашение.