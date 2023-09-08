Уральская сеть «Жизньмарт» откроет магазины в крупных торговых центрах Новосибирска

Основанная в Екатеринбурге сеть «Жизньмарт» анонсировала запуск новых магазинов мини-формата в Новосибирске. Они должны открыться в ТРЦ «Галерея», ТРЦ «Аура», ТРЦ «Мега», ТЦ «Сан-Сити» и ТЦ «Версаль».

О планируемых запусках в Новосибирске магазинов мини-формата сеть «Жизньмарт» сообщила в своем ТГ-канале. Всего анонсировано 10 магазинов, 5 из которых будут располагаться в крупных торговых центрах Новосибирска, в том числе «Галерее», «Меге», «Ауре», «Сан-Сити» и «Версале».

Ранее торговая сеть говорила о планах открыть в Новосибирске более 37 магазинов большого формата и 40 мини-формата.

Напомним, что о планах «Жизньмарта» по выходу в Новосибирск стало известно весной 2023 года. 1 сентября сеть запустила свой первый магазин крупного формата в центре города рядом с часовней. На 20 сентября было анонсировано открытие второго магазина на Красном проспекте, а в середине месяца – магазина на Некрасова в ЖК «Огни Сибири» недалеко от SPAR. Во всех вышеперечисленных случаях речь идет о магазинах крупного формата. В свою очередь первый магазин мини-формата планируется к запуску в середине месяца в ЖК «Тихомиров».

«Жизньмарт», согласно сайту компании, представляет собой продуктовый магазин «у дома» с доставкой продуктов и блюд домой и в офис. Большинство товаров в магазине продается под собственной торговой маркой. В супермаркетах можно не только купить продукты, но и выпить кофе, а также съесть десерт.

Ранее сеть «Жизньмарт» объявляла о планах по выходу в Красноярск.

Первый магазин под брендом «Жизньмарт» был открыт в Екатеринбурге 5 марта 2019 года. На сегодня под этим брендом в уральском регионе работает уже более 100 магазинов. Основателем ритейлера является владелец сети ресторанов «Сушкоф» и «Дель Песто» Иван Зайченко. Большинство магазинов сети запущено по франшизе. «Большой формат» предусматривает наличие магазина продуктов, сервиса доставки (пешая и авто), готовой еды, зоны кафе и самовывоза. Вложения составляют от 10 млн рублей. В свою очередь «мини-формат» включает в себя только готовую еду, зону кафе и самовывоза. Такой магазин может находиться в торговом центре, бизнес-центре или павильоне с большим пешеходным трафиком. Инвестиции в его запуск составляют от 3,5 млн рублей. «Опираясь на магазины миниформата в Екатеринбурге, в среднем срок окупаемости составляет 16 месяцев. Но финмодель мы на всякий случай делаем на 24 месяца», ─ отмечал в интервью «Континенту Сибирь» директор по развитию «Жизньмарт» миниформата Артем Цейлонский.

