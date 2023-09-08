Появилась информация о том, что на улице Кирова начался снос трехэтажного здания кафе на улице Кирова неподалеку от станции метро «Октябрьская». Об этом, со ссылкой на очевидцев, сообщает «Прецедент».

Как сообщается, рабочие приступили к снятию элементов декора с фасада здания. На месте замечена строительная техника. Информация о том, что капитальное здание, предназначенное для размещения закусочной и расположенное рядом со входом на станцию метро «Октябрьская», могут снести, появилась в 2020 году: тогда новосибирская мэрия подала иск к новому арендатору земельного участка, на котором находится строение, ООО «Веста». По мнению муниципалитета, здание необходимо было снести, так как на данном земельном участке не разрешено стационарное строительство (ранее на участке находилось небольшое нестационарное сооружение). Суд в 2021 году отказал мэрии в удовлетворении иска, однако городская администрация успешно обжаловала это решение.

Немногим позже стало известно о том, что суд удовлетворил иск мэрии к ООО «Веста» о взыскании долга за аренду земли под упомянутым зданием. Сумма исковых требований превысила 700 тысяч рублей. В сентябре 2021 года Седьмой арбитражный апелляционный суд постановил удовлетворить иск городских властей к ООО «Веста» и обязал снести в течение месяца со дня вступления решения в силу пустующее здание под кафе. Однако, до сегодняшнего дня никаких действий по ликвидации признанной незаконной постройки не производилось.

В Первомайском сквере Новосибирска вчера, 7 сентября, всё же начали сносить еще одну признанную незаконной постройку — здание, в котором располагался Sabai bar. В середине августа мэр Новосибирска сетовал на то, что собственник здания затягивает сроки сноса, несмотря на решение суда о сносе строения. По словам градоначальника, это сильно тормозило работы по благоустройству сквера, окончание которых намечено на середину октября этого года.