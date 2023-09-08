На 15:00 местного времени в Красноярске, по предварительным подсчетам, явка на выборах губернатора превысила 9 процентов. Информацией об этом, со ссылкой на председателя Избирательной комиссии Красноярского края Алексея Подушкина, поделилось издание «Наш Красноярский край» (НКК).

Как сообщается, к 15 часам по Красноярску на выборах губернатора края проголосовало 9,34% избирателей. При этом, явка на выборах депутата Государственной Думы чуть выше — там свои голоса уже отдали 9,59 процента избирателей.

Как сообщает НКК, глава краевого избиркома отметил, что по территориям явка колеблется от 6 до 35 процентов. Активность избирателей в городах традиционно ниже — порядка 6% от общего количества избирателей. Самое активное участие в голосовании, на данный момент, приняли жители северной части Красноярского края — такое распределение электоральной активности Алексей Подушкин также назвал традиционным.

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