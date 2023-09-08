Патриотическая повестка и политические реалии страны не мешают организаторам викторины, приуроченной к общероссийскому дню голосования, дарить избирателям продукцию американской корпорации.

Первый розыгрыш среди жителей Новосибирской области, подавших заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), прошёл в августе. На этом этапе раздавали билеты в кино. Главных победителей организаторы обещают определить 10 сентября, в последний день трехдневного голосования за губернатора Новосибирской области. В призовом фонде, помимо китайских наушников и сертификатов в кино, значатся iPhone 12. Это смартфоны американской технологической компании Apple. Впрочем, сборка продукта может производиться в «дружественных» странах.

Сайт, посвящённый розыгрышу, рассказывает о «преимуществах» ДЭГ. Раздел «Как получить приз» подразумевает подачу заявления об участии в голосовании через Госуслуги. Потенциальные участники викторины должны были прислать подтверждение регистрации на сайте. Помимо телефона и имени, претенденты на подарки прикладывали скриншоты своего голосования на ДЭГ.

Член избирательной комиссии Новосибирской области с правом решающего голоса Сергей Лебедев, услышав вопрос корреспондента «Континента Сибирь», поспешил напомнить, что законодательство запрещает розыгрыши, посвящённые выборам.

Статья 5.49 Кодекса об административных правонарушениях предписывает штраф за нарушение запрета на проведение викторин в период избирательной кампании. Однако столичные власти, например, не первый год поощряют жителей за участие в ДЭГ. Те, кто голосуют онлайн или с использованием терминала на избирательных участках на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов в 2023 году могут выиграть подарки в акции «Миллион призов». Призы довольно скромные — 1000-5000 рублей. В 2021 и 2022 на московских выборах разыгрывали машины и квартиры.

Но как только Сергей Лебедев изучил сайт новосибирской викторины, отметил, что рабочая группа облизбиркома разбирала этот случай и проблем не увидела. Сергей Лебедев высказал предположение, что за розыгрышем может стоять какая-либо из партий или штаб какого-то из кандидатов.

Руководитель контрольно-ревизионной службы, заместитель председателя Новосибирского облизбиркома Надежда Маринкевич сказала корреспонденту «Континента Сибирь»: «проверка показала, что с положением о розыгрыше всё нормально»: «Такие мероприятия не согласовываются с избиркомом. Если возникают вопросы, проверяем, завязан ли розыгрыш на итоги выборов, процент явки, победу одного из кандидатов. Если так, речь идёт о нарушении. В данном случае мотивация — участие в ДЭГ — нарушения нет», — уверяет Надежда Маринкевич.

При этом Надежда Маринкевич затруднилась ответить, нет ли в призывах приложить скриншоты ДЭГ угрозы сохранения тайны голосования. Собеседница редакции отметила, что соответствующих жалоб в избирком не поступало. В положении о конкурсе есть пункт, согласно которому участник викторины сам виноват в нарушении таинства: «Размещение скриншотов или фотографий иных диалоговых окон системы

ДЭГ, открывающихся в процессе электронного голосования, в том числе

раскрывающих тайну волеизъявления участника не является обязательным и/или

дополнительным требованием для участия в викторине. Ответственность за

действия, повлекшие разглашение тайны волеизъявления участника несет участник

викторины».

Кроме того, документ оговаривает право организатора в одностороннем порядке

в любое время вносить в положение о викторине изменения или дополнения, а

участие в конкурсе означает согласие на обработку персональных данных.

Представители регионального избиркома подчеркнули, что комиссия не устанавливала организаторов конкурса. Из положения следует, что за него отвечает Алёна Чеканова, основатель Сибирской школы дизайна и моды, участница проекта «Гранты для бизнеса» при новосибирском отделении общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России». По информации ресурса «Гранты для бизнеса», Чеканова получала поддержку от президентского фонд культурных инициатив (3 млн рублей), министерства региональной политики Новосибирской области (1,5 млн рублей) и управления общественных связей мэрии Новосибирска (120 000 рублей по конкурсу социально значимых проектов в сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов в 2022 году).

Наградной фонд новосибирской викторины с говорящим названием «Голосовать легко!» формируется за счет средств организатора, следует из положения о розыгрыше.