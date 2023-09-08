Максимальная гибкость, необходимость во всесторонней автоматизации, цифровизации, а также постоянном развитии — такие вызовы стоят сегодня перед логистической сферой. Участники рынка, ритейлеры, компании сферы e-commerce 7 сентября собрались в новосибирском отеле Domina на конференции «Логистика Будущего» для обсуждения инновационных решений в этой сфере и главных трендов отрасли.

Конференция началась с выступления главы новосибирской консалтинговой компании Nazarov&Partners Александра Назарова, представившего обзор рынка складской недвижимости Сибири. Он рассказал о росте объема складских помещений различных классов, о темпах ввода в строй новых складов и некоторых финансовых показателях. Так, Назаров сообщил, что с января по август 2023 года включительно, объем сделок на рынке аренды качественных складов классов «A» и «B» достиг 160 тысяч квадратных метров.

В свою очередь директор по развитию COMITAS Сергей Федоров обозначил прорывные, на его взгляд, инновационные решения для логистических центров. Он представил систему роботов-сортировщиков для складских терминалов и другие решения по комплексной автоматизации складских комплексов.

Менеджер по работе с ключевыми партнерами SCANCODE Константин Максимов сфокусировал внимание аудитории на трансформации рынка оборудования автоматической идентификации и о том, как сделать правильный выбор. Спикер обозначил актуальные проблемы контейнерных перевозок и возможные пути их решения, а также затронул тему долгосрочных перспектив развития логистической отрасли.

Завершил первую часть мероприятия директор по продажам регионов Сибири и Дальнего Востока DPD в России Илья Мартынов. В своем выступлении он затронул тему направления E-commerce и логистики в 2023 году. Среди прочего были упомянуты возросшая роль маркетплейсов, современные вызовы рынку ритейла и актуальные риски для его игроков.

Вторую часть конференции открыл управляющий директор FM, Becar Asset Management Алексей Борисюк, рассказавший о инновациях в facility management (профессиональное управление обслуживанием недвижимых активов). В частности, он рассказал о цифровом карманном помощнике, имеющем различные модули и функции, и помогающем контролировать работу складских объектов.

Руководитель (СЕО) и технический директор (CTO) компании Вертер.WMS Андрей Акулов представил концепцию адресного склада за 2 недели на примере таких кейсов, как учет инструмента и оснастки, учет ПКИ (покупное комплектующее изделие), учет маркированного товара, учет металла, учет ИТ-активов.

О проекте машинного интеллекта GTAI рассказал руководитель и владелец GTLogistics Иван Денисов.

Завершилась эта часть мероприятия выступлением председателя Общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергея Максимова, рассказавшего об изменениях логистики регионов Сибири в современных условиях. После этого для участников конференции была организована экскурсия на складской комплекс «Лиотех» класса «А» общей площадью 4560 кв.м.