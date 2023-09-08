На Советском шоссе в Новосибирске восстановят движение по всем четырем полосам

15 сентября в Новосибирске планируется открыть для движения четыре полосы Советского шоссе между улицами Мира и Петухова. Об этом сообщили в пресс-центре городской мэрии.

Сейчас на Советском шоссе ведется ремонт трех путепроводов. Уже полностью завершены работы на половине проезжей части. Выполнен демонтаж старого покрытия, уложен выравнивающий слой из цементобетона, демонтированы старые деформационные швы, обустроена гидроизоляция и уложено асфальтобетонное покрытие, смонтированы перильное и барьерное ограждения.

Подрядные организации перешли на вторую сторону. Выполнили демонтаж старого покрытия. Приступили к выполнению работ на консольной части – наращиванию арматурных выпусков консоли и армированию конуса опоры № 5.

Перед строителями строит задача в кратчайшие сроки завершить работы на осевой полосе и обеспечить движение по трем полосам из четырех: две полосы в сторону ул. Мира и одна – в сторону ул. Петухова. После обустройства гидроизоляции и двух слоев асфальтобетона откроется рабочее движение по четырем полосам.

Ремонтные работы завершатся в октябре.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что проблемы новосибирских ливневок на сложных участках решат при поддержке областного бюджета.