Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, как сообщается, посетил избирательный участок одним из первых и предположил, что явка избирателей в этом году будет высокой. Информацией об этом поделилась пресс-служба Заксобрания.

«Три дня продолжается голосование – 8, 9, 10 сентября. Считаю, надо показывать личным примером и в первый день голосовать. Уверен, что в сегодняшней ситуации – непростой ситуации! – это наш долг, наша обязанность: прийти проголосовать и поддержать нашего кандидата. Показать всему миру, что мы одно целое – одна область, одна страна, одно государство», – заявил Андрей Шимкив.

Спикер Законодательного собрания предположил, что явка избирателей на выборах в этом году будет выше, чем в 2018-м, но отметил, что «Прогнозы делать сложно, потому что есть же еще электронное голосование: кто-то придет на участок, а кто-то проголосует с телефона, с компьютера. Но результаты покажут всем, что мы едины».

Депутат Заксобрания Валерий Ильенко предпочел воспользоваться технологиями дистанционного электронного голосования (ДЭГ) через систему «Госуслуги». Как прокомментировал парламентарий, «от того, кого мы выберем сейчас, будет зависеть наша дальнейшая жизнь и дальнейшее развитие Новосибирской области. Каждый из нас должен осознанно и ответственно подойти к этому. Я проголосовал одним из первых, в восемь утра, с рабочего места, через удобный способ голосования ДЭГ. Выбор за нами! Свой выбор я сделал».

Напомним, 8, 9 и 10 сентября в Новосибирской области идут выборы губернатора Новосибирской области и 23 избирательные кампании по дополнительным выборам депутатов Советов депутатов муниципального уровня в 15 муниципальных районах и городе Бердске (замещается 47 депутатских мандатов). Все три дня избирательные участки работают с 8:00 до 20:00 часов. Избиратели могут проголосовать на избирательном участке по месту регистрации, при наличии уважительных причин – на дому. Впервые на территории области применяется дистанционное электронное голосование и на региональных, и на муниципальных выборах. Механизм «Мобильный избиратель» или голосование по месту нахождения избирателя применяется только на выборах губернатора Новосибирской области.

Ранее мы сообщали, что нынешний губернатор Новосибирской области проголосовал на выборах главы региона.