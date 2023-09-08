В Новосибирске открыт центр общественного наблюдения за выборами главы региона

Ольга Степанова
 
В Новосибирске открыт центр общественного наблюдения за выборами главы региона
Фото: op.nso.ru
Центр видеонаблюдения будет работать во все дни голосования на площадке НГУАДИ им. А.Д. Крячкова. Пространство оборудовано 38 рабочими местами: 30 из которых – для общественных наблюдателей и 8 – для представителей политических партий, участвующих в выборном процессе. Чтобы увидеть картину целиком, в центре установлена видеостена.
«Сегодня мы открываем центр общественного наблюдения – «точку кипения» на все три дня выборов, где наши наблюдатели будут обзорно видеть всю картину происходящего, работая и на избирательных участках, и в центре, – отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева, возглавившая штаб общественного наблюдения. –  Для этой избирательной кампании нами подготовлены наблюдатели для работы на всех 1804 участках. С 2018 года, когда мы включились в процесс общественного контроля, они стали настоящими профессионалами, что отмечают наши учителя и коллеги из ОП РФ и Независимого общественного мониторинга (НОМ). Мы уверены, что выборы в Новосибирской области пройдут цивилизованным образом, прозрачно и легитимно».

Председатель облизбиркома Ольга Благо высоко оценила роль центра видеонаблюдения в обеспечении избирателей правом на открытый и честный процесс голосования: «Исходя из целеполагания общественного наблюдения, мы говорим о том, что это очень важное и ответственное мероприятие. Оно позволяет констатировать легитимность прошедшей избирательной кампании, мгновенно реагировать на возникающие ситуации и устранять ошибки. На этих выборах мы оснастили 886 участков видеокамерами, из которых будет осуществляться трансляция, в том числе в центр общественного наблюдения. Это позволит контролировать весь избирательный процесс с охватом избирателей более 80%. Без видеонаблюдения в онлайн у нас лишь участки с малым количеством избирателей, там установлены средства видеофиксации».

Убедились в том, что все оборудование приведено в рабочее состояние представители правительства Новосибирской области в лице заместителя председателя правительства региона — министра региональной политики Андрея Клюзова, уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Нина Шалабаева, представители избирательной комиссии региона, представители политических партий, депутат Госдумы РФ от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Александр Аксененко, а также общественных организаций, молодежного правительства и СМИ.

Центр видеонаблюдения будет работать во все дни голосования –  8, 9 и 10 сентября с 8.00 до 20.00 часов по адресу: Красный проспект, 38.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какими способами избиратели могут проголосовать на выборах главы Новосибирской области.

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