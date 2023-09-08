ПСБ в рамках дальнейшего поступательного развития бизнеса в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях провел выездное стратегическое мероприятие «Модель продаж. Клиентский сервис». Информацией об этом поделилась пресс-служба банка.

Бизнес-конференция собрала на одной площадке более 200 участников из числа руководителей и сотрудников бизнес-подразделений как центрального офиса, так и сети ПСБ в новых субъектах РФ. С выступлениями к участникам конференции обратились первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко и председатель ПСБ Петр Фрадков.

«ПСБ стал банком, кто должен был прийти к людям для того, чтобы они почувствовали, что жизнь восстанавливается, у них есть возможность развивать бизнес, развивать свои предприятия, решать личные задачи. Для этого нормальная финансовая инфраструктура критически важна. Уже многое сделано, но задач впереди гораздо больше, есть куда расти — и предприятиям, и людям нужны свободные финансовые средства. Все четыре региона исключительны с точки зрения экономического потенциала, у ПСБ сейчас уникальное окно возможностей, им необходимо воспользоваться», — сказал Сергей Кириенко.

Участники мероприятия обсудили стратегию ПСБ в новых субъектах РФ, задачи банка при работе с различными клиентскими сегментами – физическими лицами и МСБ, рассмотрели цифровой путь клиента и современные подходы к поддержанию высокого качества обслуживания, повышение эффективности внутреннего взаимодействия, развитие навыков и компетенций, а также повышение мотивации и ответственности за общий результат. Отдельное внимание уделили лояльности клиентов и клиентскому впечатлению.

Кроме того, мероприятие включало серию выступлений бизнес-тренеров и мастер-классов, а также командообразующую бизнес-игру, которая представляла собой соревнование в командах на основе реальных кейсов, имитирующих ежедневную работу офиса.

«Мы уже многое сделали, но амбиций еще больше – и с точки зрения дальнейшего выстраивания инфраструктуры, и с точки зрения развития и расширения бизнеса. Нас уже немало – во всех четырех новых субъектах сейчас работает 3,5 тыс. человек. Мы общее целое, единый организм, и сейчас важно не просто фиксировать результаты. Мы продолжим работать над поддержанием высокого качества предоставляемых услуг и сервисов, которые помогают налаживать жизнь в новых регионах и способствуют повышению благополучия граждан», — прокомментировал Пётр Фрадков.