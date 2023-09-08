Завершен первый этап благоустройства Денисовой пещеры на Алтае

Завершился первый этап благоустройства одной из самых популярных достопримечательностей Алтайского края — Денисовой пещеры, где были обнаружены следы древнего человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Виктор Томенко.

«Теперь на входе установлена новая лестница. Но на этом работы не остановятся — у «Фонда Денисова пещера» есть эскизный проект туристического кластера для более комфортных путешествий туристов и исследовательских экспедиций ученых. Проект предполагает и улучшение дороги к пещере, и организацию другой инфраструктуры: туристам нужны места, где они могут перекусить, остановиться на ночь. Поэтапно будем решать все эти вопросы», — говорится в сообщении.

Денисова пещера, занесенная ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия, находится на берегу реки Ануй. Широкий вход в пещеру открывается прямо в склоне горы в нескольких метрах над дорогой. С 1982 года здесь ведутся археологические исследования, вскрыто уже более 20 культурных слоев, относящихся к различным эпохам развития человечества.

Самые древние артефакты насчитывают около 300 тысяч лет, многие находки хранятся в музеях Алтайского края и Сибири. В Денисовой пещере были обнаружены самые древние на территории Северной Азии останки человека, их возраст составляет 42 тысячи лет.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Минэкономразвития поддержит создание ОЭЗ на территории «Белокурихи Горной» на Алтае.