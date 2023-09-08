Михаил Котюков проголосовал на выборах губернатора Красноярского края

Ольга Степанова
 
Михаил Котюков проголосовал на выборах губернатора Красноярского края
Фото: krskstate.ru

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проголосовал на выборах в первый день трехдневного голосования. Свой голос он отдал на избирательном участке № 2320, расположенном в Институте вычислительного моделирования СО РАН, сообщают в пресс-центре правительства региона.

«Жители региона сформируют команду людей, которые возьмут на себя ответственность за будущее развитие краевой столицы и всего края. В Красноярске мы сегодня голосуем за городской совет, за высшее должностное лицо субъекта и за депутата Государственной Думы, который будет представлять интересы жителей города и края на федеральном уровне. Формируется единая команда, которая будет отстаивать интересы людей и искать решение по тем сложным проблемам, с которыми сегодня сталкиваются жители города и края. Испытываю большое чувство ответственности, и в то же время, важности от предстоящих трех дней», — отметил Михаил Котюков.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Глисков (ЛДПР), Ирина Иванова («Зеленые»), Михаил Котюков («Единая Россия»), Максим Маркерт (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Андрей Новак (КПРФ).

Голосование на выборах губернатора Красноярского края пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.

Найти свой избирательный участок можно в специальном сервисе на сайте избиркома — по адресу места жительства или по номеру участка. Там же можно узнать, сколько бюллетеней выдадут на руки.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что Андрей Травников проголосовал на выборах главы Новосибирской области.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  