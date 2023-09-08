Михаил Котюков проголосовал на выборах губернатора Красноярского края

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков проголосовал на выборах в первый день трехдневного голосования. Свой голос он отдал на избирательном участке № 2320, расположенном в Институте вычислительного моделирования СО РАН, сообщают в пресс-центре правительства региона.

«Жители региона сформируют команду людей, которые возьмут на себя ответственность за будущее развитие краевой столицы и всего края. В Красноярске мы сегодня голосуем за городской совет, за высшее должностное лицо субъекта и за депутата Государственной Думы, который будет представлять интересы жителей города и края на федеральном уровне. Формируется единая команда, которая будет отстаивать интересы людей и искать решение по тем сложным проблемам, с которыми сегодня сталкиваются жители города и края. Испытываю большое чувство ответственности, и в то же время, важности от предстоящих трех дней», — отметил Михаил Котюков.

На пост главы региона претендуют пять кандидатов: Александр Глисков (ЛДПР), Ирина Иванова («Зеленые»), Михаил Котюков («Единая Россия»), Максим Маркерт (Справедливая Россия — Патриоты — За правду), Андрей Новак (КПРФ).

Голосование на выборах губернатора Красноярского края пройдет в течение трех дней — 8, 9 и 10 сентября.

Найти свой избирательный участок можно в специальном сервисе на сайте избиркома — по адресу места жительства или по номеру участка. Там же можно узнать, сколько бюллетеней выдадут на руки.

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