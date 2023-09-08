Андрей Травников проголосовал на выборах главы Новосибирской области

В первый день выборов губернатора Новосибирской области на избирательном участке в лицее №12 свой голос отдал действующий глава региона Андрей Травников. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Считаю, что участие в выборах – гражданский долг каждого, ведь это проявление ответственности за родной регион. Дорогие земляки, приглашаю всех выразить свою позицию. От голоса каждого из вас зависит дальнейшее развитие Новосибирской области!», — говорится в сообщении.

Напомним, что выборы губернатора региона будут проходить 8, 9 и 10 сентября. Все три дня избирательные участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов.

Ранее мы писали о том, какими способами избиратели могут проголосовать на выборах главы Новосибирской области.